Brindisi, cerimonia commemorativa del Tenente Andrea Vincenzo Cappelli in via Bastioni San Giacomo

- Cappelli Vincenzo Andrea nato a Brindisi il 10 luglio 1911 da Adolfo Cappelli ed Elvira Gatti. Nel 1939 fu richiamato alle armi e invitato all'isola di Kos nel Dodecaneso in Egeo con il grado di Tenente di Artiglieria appartenente al 10° Reggimento di fanteria della divisione Regina. Dopo la caduta di Rodi in mani tedesche avvenuta l'11 settembre 1943, Kos diviene fondamentale sia per le truppe britanniche sia per le truppe tedesche. Nell'isola in quel periodo i circa 4.000 uomini del Reggimento italiano sono affiancati da 1.600 soldati inglesi per impedire ai tedeschi di impossessarsi di Kos. All'alba del 3 ottobre 1943 inaspettatamente i tedeschi attaccarono dal mare con un consistente appoggio aereo e con truppe paracadute. In breve tempo la battaglia volse in favore dei tedeschi che hanno la meglio sulla debole e disorganizzata resistenza dei difensori italiani e inglesi, occupando l'isola. Dopo la resa i soldati inglesi furono trattati come prigionieri di guerra, mentre diversa fu la sorte destinata ai soldati italiani che non vollero aderire alla Repubblica di Salò. Dei 110 ufficiali italiani prigionieri, solo 7 accettarono di aderire ai tedeschi e i restanti 103 furono avviati in gruppi di una decina nei pressi di un boschetto dove li attendeva una mitragliatrice e qui furono in gran segreto trucidati. Il Tenente Cappelli uno dei 103 ufficiali, fu ucciso e interrato in fosse comuni con gli altri sventurati. Ai familiari venne dichiarato "disperso di guerra nelle isole greche". Gli stessi non hanno mai saputo la data della sua morte e i suoi figli gemelli non lo hanno mai conosciuto. Ma uno dei suoi figli gemelli Giuliano, nel 2009 in una sera come tante mentre era al computer, casualmente vede inciso su una lapide sita a Kos (Egeo) il nome del padre. Con grande emozione lesse che venne fucilato dai tedeschi il giorno 6 ottobre 1943.