Bari, a Palazzo di Città il sindaco Vito Leccese ha ricevuto l'arbitro internazionale Daniele Orsato

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto nel suo ufficio, a Palazzo di Città, l’arbitro internazionale Daniele Orsato, che ha concluso la propria carriera rappresentando l’Italia durante gli ultimi Mondiali di calcio FIFA 2024.Daniele Orsato, che oggi è stato accompagnato dagli arbitri benemeriti AIA Domenico Celi e Giuseppe Cascella, è attualmente il secondo arbitro per numero di gare dirette nella storia della serie A (289), alle spalle di Concetto Lo Bello. Ha arbitrato nei campionati di Europa League e Champions League e, in quest’ultima, ha diretto nel 2020 la finale tra le squadre del Bayern Monaco e del Paris Saint Germain. Eletto miglior arbitro dal Gran Galà del calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori nel 2020, 2021, 2022 e 2023, è stato anche designato miglior arbitro al mondo nel 2020 dall’IFFHS - International Federation of Football History & Statistics.“Per me è davvero un onore ricevere la visita di una personalità come quella di Daniele Orsato - ha dichiarato Vito Leccese -. Una figura che ha decisamente portato lustro e grandi riconoscimenti al nostro Paese per la sua incredibile carriera di arbitro internazionale. È stato un interprete del ruolo apprezzato anche sugli spalti, perché amava dirigere le partite “all’inglese” lasciando correre il più possibile le azioni da gioco.Il mio augurio è che possa diventare un vero e proprio punto di riferimento per le giovani generazioni di arbitri trasmettendo loro lo spirito di sacrificio, l’equilibrio e l’imparzialità che hanno contraddistinto la sua straordinaria carriera”.Al termine dell’incontro il sindaco di Bari ha consegnato a Daniele Orsato un libro e un gagliardetto della città.