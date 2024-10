Brindisi, giovedì 3 ottobre concerto di Roberto Dell'Era presso il Caffè letterario di Palazzo Granafei Nervegna

BRINDISI - Roberto Dell'Era sarà di nella serata di giovedì 3 ottobre 2024 alle 21.30 presso il Caffè letterario di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi (ingresso gratuito). - Roberto Dell'Era sarà di nella serata di giovedì 3 ottobre 2024 alle 21.30 presso il Caffè letterario di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi (ingresso gratuito).





In arte DELLERA, è autore, cantante e polistrumentista. Inglese d’adozione, respira per oltre 10 anni la scena musicale inglese ed internazionale. Ritornato in Italia nel 2006 diventa membro degli Afterhours con i quali realizza tre Tour americani, compone e registra l’album "I Milanesi ammazzano il Sabato" e vince al Festival di Sanremo il premio della critica nel 2008.





Si distingue come protagonista di collaborazioni con artisti tra i quali Dente, Il Genio e Calibro 35 con i quali registra una rivisitazione de "l’Appuntamento" di Ornella Vanoni ed singolo "Il Beat Cos’è" che per 5 settimane si posiziona al N° 1 della Indie Musik Like e per 5 mesi nella top five diventando il terzo singolo del 2010 per la Indie Musik Like.





Il 7 ottobre 2011 pubblica il suo primo album da solista, con il nome Dellera, intitolato Colonna sonora originale (MArteLabel). L'album, costituito da 12 tracce, è stato registrato da Tommaso Colliva dei Calibro 35. Alla realizzazione hanno partecipato anche Rodrigo D'Erasmo, Cesare Basile, Enrico Gabrielli e Sandro Mussida.





È inoltre componente del trio jazz rock/Canterbury The Winstons. Il terzo disco con i The Winstons è in uscita nel 2024. Anche il terzo disco solista è in lavorazione e intreccerà le sue forme più amate di musica, tra quella di matrice britannica e di cantautorato italiano, con un nuovo sguardo rivolto al futuro.