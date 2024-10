Gallipoli, 'Babele Festival': tavola rotonda e film

GALLIPOLI (LE) - Continua a Gallipoli "Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza" di Zeromeccanico Teatro. Doppio Appuntamento oggi giovedì 3 ottobre, start ore 20 a ingresso libero sino a esaurimento posti, nella sala di Spazio.Zero di via Petrarca, poco distante dal Lungomare della Città Bella. Info e prenotazioni spettacoli: 3483819266 – 3400801820 – - Continua a Gallipoli "Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza" di Zeromeccanico Teatro. Doppio Appuntamento oggi giovedì 3 ottobre, start ore 20 a ingresso libero sino a esaurimento posti, nella sala di Spazio.Zero di via Petrarca, poco distante dal Lungomare della Città Bella. Info e prenotazioni spettacoli: 3483819266 – 3400801820 – zeromeccanicoteatro@gmail.com





Si comincia alle 20 con Creare Pericolosamente, una tavola rotonda tra operatori sociali e culturali e pubblico attorno alle pratiche di creazione Made in Salento.





A seguire in cartellone la proiezione di Fame, documentario di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano, il quale sarà presente in sala.





Un film sull’ultimo momento di imprevedibilità e vandalismo in quella che oggi viene chiamata street art.





Per cinque anni Angelo Milano riuscì a portare artisti da tutto il mondo nel suo paesino del Sud Italia, Grottaglie: Blu, JR, Conor Harrington, Os Gemeos, Momo, Swoon, Vhils e tanti altri ancora, prima che questi fossero elogiati e portati al centro del palco nel mondo dell’arte contemporanea.





Catturati dalla cucina della madre di Angelo e dall’anarchia mediterranea, tornarono anno dopo anno a dipingere i muri e a fare accadere cose che cambiarono l’immagine della città per i suoi abitanti e non solo.





Questo è stato "Fame", un festival fai-da-te di arte pubblica che Angelo decise di interrompere nel momento di massimo successo. Proprio mentre diventava accettata e richiesta, la street art iniziò ad essere inutile per alcuni.





Nato a Grottaglie, Taranto, classe 83. Dopo studi in Semiotica Angelo Milano apre StudioCromie, galleria d'arte contemporanea e laboratorio di serigrafia artigianale a Grottaglie. Ha suonato nel gruppo La Quiete per una dozzina dì anni, ha creato il festival di arte pubblica Fame e il brand di abbigliamento Sangue. Ad oggi collabora con numerosi artisti, organizza dei festival (Chiasmo - Musica sperimentale, The Fuckups - Arte Sfortunata) e crea vestiti quando si annoia del resto.





Nel corso della serata si potrà visitare la mostra di Poster Art con le opere di Lauenji Bloom e Massimo Pasca.





«In un momento storico in cui rischi e sfide sono pane quotidiano – le parole di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, direttori artistici di "Babele" - vogliamo esplorare il potere della creatività come strumento di resistenza e trasformazione, incoraggiare artisti e partecipanti a rompere schemi, sfidare convenzioni e a esprimere la loro visione audace del mondo».





ZeroMeccanico Teatro opera sul territorio pugliese dal 2013, con un progetto artistico fondato sul rapporto osmotico tra il materiale umano, emergente in fase laboratoriale, e la messa in scena, incavo in cui risiede il fulcro della ricerca: interrogarsi e interrogare circa le dinamiche sociali, estrarre l’essenziale e raccontarlo con un linguaggio la cui grammatica è in costante divenire.





Uno spazio particolare è dedicato a percorsi e progetti in collaborazione con le scuole in favore di bambini e ragazzi, e con enti pubblici e privati a sostegno di persone con disabilità psichica e sensoriale.