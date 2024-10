Columbia Sportswear presenta la nuova tecnologia Omni-Heat™ Arctic

Questo autunno 2024, Columbia Sportswear, leader nell'abbigliamento outdoor innovativo, annuncia il lancio di una nuova tecnologia rivoluzionaria, Omni-Heat™ Arctic. Ispirata alle incredibili capacità di adattamento degli orsi polari e altri animali artici, Omni-Heat™ Arctic sfrutta la biomimetica per garantire un calore eccezionale, potenziato dall'energia solare. Questa tecnologia dimostra l'impegno di Columbia nello sviluppare soluzioni avanzate, che permettano agli appassionati di restare al caldo, asciutti e protetti in ogni condizione meteorologica durante le attività outdoor.

Il team R&D di Columbia, guidato dal Vice Presidente Haskell Beckham, PhD, ha sviluppato Omni-Heat™ Arctic grazie ad un’accurata ricerca collaborando con la società di esplorazione spaziale Intuitive Machines e il Burke Museum of Natural History and Culture.

Omni-Heat™ Arctic si ispira al mondo naturale per offrire un calore leggero e amplificato dal sole. Il sistema parte da uno strato esterno traslucido che lascia penetrare i raggi solari, trasmettendo il calore a uno strato interno e ottimizzato per trattenere il calore. Questo processo imita il sistema di protezione termica dell'orso polare; un approccio innovativo chiamato "biomimetica".





"È noto che il pelo degli orsi polari è traslucido e la loro pelle è pigmentata per assorbire e trattenere il calore. Per capire se queste caratteristiche potessero essere utili nell'abbigliamento umano, il Burke Museum of Natural History and Culture nello Stato di Washington ha prestato ai ricercatori di Columbia la pelliccia di un grande orso polare morto per cause naturali. Dopo approfondite ricerche, abbiamo scoperto che gli stessi principi possono essere applicati ad una giacca. Questo ci ha mostrato che l'assorbimento solare può essere fondamentale per mantenersi caldi e abbiamo utilizzato questi principi per sviluppare due tipologie di costruzione con Omni-Heat™ Arctic”, spiega Haskell Beckham, VP R&D.

La tecnologia Omni-Heat™ Arctic è presente in una giacca in pile e in un piumino, disponibili sia per uomo che per donna. Entrambi i modelli catturano l'energia solare, permettendo agli strati esterni di trasmettere la luce solare verso lo strato interno, dove viene assorbita come calore.





Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it