Francavilla Fontana, riparte la Stagione Artistica Agimus con il Duo Eos

Domenica 13 ottobre 2024 ore 18.30 Auditorium Scuola Musicale Comunale, Francavilla Fontana (BR)





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Riparte dopo la pausa estiva, domenica 13 ottobre, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.





Sul palco il Duo Eos, formato dalla flautista Maria Concetta Guglielmo e dal fisarmonicista Giuseppe Di Paola, con il concerto "Sound Pictures", incentrato sulle musiche di Shuloff, Glazunov, Rachmaninov.





Il Duo Eos nasce come formazione stabile nel 2021 dall’incontro tra la flautista Maria Concetta Guglielmo e il fisarmonicista Giuseppe Di Paola, entrambi studenti presso il Conservatorio di Musica "Umberto Giordano" di Foggia. Dopo aver concluso brillantemente gli studi rispettivamente di flauto e fisarmonica, dall’ottobre 2022 il duo intraprende il Biennio di Perfezionamento in Musica da Camera. Nell’aprile del 2022 è vincitore assoluto del 22° Premio internazionale "Lams Matera" e nel giugno 2022 è vincitore assoluto della prima edizione del Concorso internazionale "Città di Ascoli Satriano" aggiudicandosi un contratto discografico con gli studi di produzione e registrazione "Musicforgestudio" e "Naucrates Music". Nell’estate del 2022 si esibisce nella rinomata rassegna musicale "Corti di Capitanata" nella serata dedicata ai giovani talenti e in occasione della 28ª Festa della Musica e delle Giornate Europee dell’Archeologia si esibisce presso il Museo Nazionale di Matera. Nel 2023 il duo pubblica il primo progetto discografico dal titolo "Sound Pictures" e si esibisce presso l’Auditorium La Vallisa di Bari per la prestigiosa "Camerata Musicale Barese" e presso la Sala Fedora del Teatro "U. Giordano" di Foggia per la nota Associazione "Musica Civica". Nel 2024 svolge numerosi concerti nel territorio pugliese e lucano e partecipa al rinomato Festival piemontese "Settimane Musicali Internazionali".





Condurrà il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. L’evento sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale.





La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.