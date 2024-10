Arriva al cinema ''Overlord - il film: capitolo del Santo Regno''

Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 9, 10 e 11 dicembre, OVERLORD – IL FILM: CAPITOLO DEL SANTO REGNO, film targato Yamato Video e quarto atteso appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios. L’elenco delle sale che programmeranno l’evento sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno il 7 novembre.

Tratto dalla serie di romanzi di grande successo (oltre 15 milioni di copie tra novel e manga) edita da Kadokawa e pubblicata in Italia da J-POP Manga, OVERLORD adatta una delle storie più famose e amate dai fan: quella che vede il protagonista combattere contro una delle minacce più grandi che gli siano mai capitate. OVERLORD è tra gli “isekai” di maggior successo di sempre (manga che raccontano le avventure di personaggi del mondo reale che vengono catapultati in un mondo fantastico, diverso o parallelo rispetto a quello in cui vivono). Le prime stagioni hanno superato i 10 milioni di views (in versione sottotitolata su Yamato Animation) e sono divenute ancora più popolari grazie alla pubblicazione della serie in versione doppiata su ANiME GENERATION (canale di Amazon Prime Video), con il noto attore e content creator Maurizio Merluzzo nel ruolo del protagonista.

La trama ci conduce nel Santo Regno di Roble, governato dalla santa regina Calca, protetto da alte mura che hanno a lungo garantito a tutte le sue terre un'epoca di pace. Tuttavia, la comparsa improvvisa del re demone Jaldabaoth e l'invasione da parte dell'esercito semiumano, sgretolano ogni tranquillità. Anche se il Santo Regno raduna le sue truppe per lanciare il contrattacco sotto la guida della capo paladina Remedios e della capo sacerdotessa Kelart, le sue forze non riescono a colmare la schiacciante differenza di potenza con Jaldabaoth e presto il regno si trova sull'orlo del collasso. In cerca della forza per contrastare Jaldabaoth, Remedios chiede aiuto al Regno dello Stregone Ainz Ooal Gown, uno stato di mostri eteromorfi governato da un non-morto, ciò che gli abitanti del Santo Regno detestano più di ogni altra cosa…

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios. Questo appuntamento è distribuito in collaborazione con Yamato Video con RDSNEXT, radio ufficiale dell’evento, assieme ai media partner Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies e ANiME GENERATION.