Concerto d’Oro 7.0: Piano&Friends Special edition a Molfetta

MOLFETTA - L’Orchestra Filarmonica Pugliese è da anni vicina agli enti filantropici e fa proficua beneficenza tramite i propri concerti. Con il centro della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, per anni sede delle prove dell’orchestra, c’è un legame speciale che si rinnova, di anno in anno, in occasione del Concerto d’Oro e della raccolta del 5x1000.Arriva, quindi, la settima edizione del Concerto d’Oro, con un'edizione speciale del forma PIANO&FRIENDS: protagonisti 2 fuoriclasse del pianoforte: Minsung Lee, vincitore del I premio all'ultima edizione dell'International Piano Competion - Premio Giovanni Colafemmina, ma premiato anche ai concorsi internazionali di Marbella (Spagna), Korea Open (Corea), Val Tidone (Italia), Valsesia Musica (Italia), Argento Speranza (Italia), N.G Neglia (Italia), Dong-A Competition e Ewha Kyunghyang Competition in Corea, che interpreterà il Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra, S 125 di Franz Liszt; nonché l'affermata pianista salentina Stefania Argentieri, dalla precoce carriera che l’ha portata ad esibirsi in tutto il mondo, la quale proporrà per la prima volta a Molfetta il romanticissimo Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra, op. 18 di Sergej Rachmaninov.Piena soddisfazione per il Direttore Artistico dell'Orchestra, il Prof. Giacomo Piepoli "E' per noi una gioia e una festa annuale quella che ci porta a dedicare il ricavato del concerto d'oro alla Lega, cui siamo legati da anni per averci dato una sede. Quest'anno lo facciamo con immenso piacere portando in scena un'edizione di "Piano & Friends" con eccezionali artisti, anche in previsione del prestigioso Concorso Internazionale G. Colafemmina dove saremo impegnati la prossima settimana al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti".Sul podio il direttore stabile della Filarmonica, il M° Giovanni Minafra, sicura ed esperta guida nel repertorio dei concerti per pianoforte e orchestra.L’Orchestra Filarmonica Pugliese, rodata in questi due brani capisaldi della letteratura pianistica, è entusiasta di portarli in Sala Francesca dinanzi al pubblico di casa.Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lega del Filo d'Oro sezione di Molfetta.L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Molfetta - Assessorato alla Cultura, Confindustria Puglia.Biglietti su Vivaticket. Info: 35336770675 ottobre 2024 – Porta ore 19:30Molfetta, Sala Francesca – Parco della Musica Sant’AchilleOrchestra Filarmonica PuglieseMinsung Lee, pianoforte solistaStefania Argentieri, pianoforte solistaGiovanni Minafra, direttore d’orchestra