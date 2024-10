Traetta Opera Festival: domenica 6 ottobre l'Ensemble Benedetto Marcello con il mandolinista Francesco Mammola

Info 080.3742636 -



www.traettafestival.it - biglietteria@traettafestival.it

BITONTO - Ancora un doppio appuntamento domenicale al Traetta Opera Festival, che il 6 ottobre nel Teatro Comunale di Bitonto propone in mattinata (ore 11) un concerto aperitivo dedicato alla musica da film, protagonisti i giovani allievi dell'Istituto comprensivo Sylos di Bitonto, e in serata (ore 21) un'occasione di ascolto da non perdere con l'Ensemble Benedetto Marcello, formazione specializzata nell'esecuzione e nel recupero di musica del Sei-Settecento italiano. Per l'occasione in versione trio con Gianfranco Lupidii e Luca Matani ai violini e con Ettore Maria Del Romano al clavicembalo, l'Ensemble Benedetto Marcello sarà affiancato dal virtuoso di mandolino Francesco Mammola nell'esecuzione di un programma di grande interesse inserito nel ciclo «Ri-letture» che racchiude tutti i concerti da camera del festival collegati da un dichiarato fil-rouge: un omaggio al «genius loci» Tommaso Traetta che arriverà in apertura di concerto con l'esecuzione della Sinfonia dall'opera «Il cavaliere errante».Per la restante parte del programma, l'Ensemble Benedetto Marcello e Francesco Mammola proporranno un excursus nel repertorio per mandolino firmato da numerosi compositori colti come Michele Mascitti, autore abruzzese di scuola napoletana che verrà omaggiato con la Sonata op. 1 n. 7, tra i brani al centro di un'incisione realizzata per la casa discografica Nuova Era, cd entusiasticamente recensito dalle principali riviste di settore. A seguire si ascolteranno Concerti per mandolino di altri autori del periodo barocco di area napoletana e veneziana, da Antonio Vivaldi a Giuseppe Giuliano a Domenico Gaudioso, i quali crearono pagine di grande fascino per questo strumento, accompagnato dagli archi e dal basso continuo in funzione solistica e nella più nobile delle accezioni. Dunque, un concerto nello stile di una formazione di grande valore le cui proposte di ascolto sono sempre il frutto di un lungo lavoro di studio e ricerca, attraverso il quale l'ensemble ha raggiunto una propria identità stilistica e musicale. Obiettivo centrato soprattutto grazie al contatto con composizioni inedite, dunque eseguite per la prima volta in tempi moderni con particolare apprezzamento da parte della critica, che continua a riconoscere nell'Ensemble Benedetto Marcello un punto di riferimento nel campo della riscoperta e della riproposizione del repertorio strumentale italiano del Diciassettesimo e Diciottesimo secolo.Costo dei biglietti 2 euro.