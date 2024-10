Corso di formazione per giornalisti: 'Data visualization: strumenti e tecniche per l'informazione' a Bari

BARI - Mercoledì 9 ottobre, presso la sede dell'Istat a Bari (Strada della Torretta, 2, ore 9), si terrà il corso "Data visualization: strumenti e tecniche per l'informazione", un'importante iniziativa formativa dedicata ai professionisti del giornalismo. Il corso è parte del progetto nazionale di data journalism "Scrivere con i numeri", promosso dall'Istat e in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti regionale.L'obiettivo del corso è fornire ai giornalisti competenze specifiche nel trattamento e nella rappresentazione dei dati attraverso strumenti tecnici di visualizzazione grafica, una competenza sempre più essenziale nel panorama dell'informazione moderna. I promotori sottolineano che l'iniziativa mira a migliorare la capacità di comunicare dati statistici in modo chiaro, accessibile e visivamente accattivante, utilizzando le tecniche più avanzate di data visualization.L'apertura dei lavori sarà affidata a Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, seguito da un’introduzione di Antonella Bianchino, dirigente dell'Area Sud Istat, che comprende le sedi regionali di Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra i partecipanti, ci saranno ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto, oltre al direttore generale dell'Istat, Michele Camisasca, che offriranno una visione approfondita sugli strumenti e le metodologie utilizzate per la rappresentazione e l'interpretazione dei dati.L'iniziativa rientra in un più ampio progetto formativo che l'Istat sta portando avanti su scala nazionale, con corsi e laboratori tematici destinati a migliorare le competenze di chi si occupa di informazione e comunicazione. L'obiettivo è garantire che i professionisti del settore possano affrontare al meglio le sfide poste dalla crescente disponibilità di dati e dall'importanza di comunicarli efficacemente al pubblico.