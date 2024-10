'Disordine: Il caos che rigenera', presentata in conferenza stampa la rassegna di Cultura e Armonia

BARI - L’Associazione di Promozione Sociale Cultura e Armonia lancia a Turi a Palazzo Cozzolongo “Disordine: Il caos che rigenera”, la prima stagione di eventi culturali organizzata con il patrocinio gratuito della Regione Puglia, la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Bari e il supporto di Willy Green Technology.La rassegna è stata presentata nella mattinata di oggi, 16 ottobre, a Bari nella Sala Di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione. All’incontro, moderato dalla giornalista televisiva di Telenorba Maria Liuzzi, hanno partecipato Lucia Parchitelli, presidente Commissione regionale VI Lavoro, Formazione, Cultura, Giovanna Giannandrea, amministratrice unica Willy Green Technology, Emanuele Ventura, presidente onorario di Cultura e Armonia e Irene Martino, docente a contratto presso l’Università Suor Orsola di Napoli, docente di letteratura italiana presso il Liceo Ricciotto Canudo di Gioia del Colle."Seguo questo straordinario percorso culturale che sta portando avanti l'associazione Cultura e Armonia e mi piace sottolineare la presenza in questa rassegna di alcuni tra i migliori talenti pugliesi che sono andati a esprimere la propria arte altrove. Oggi, grazie a Disordine, possono venire qui a farsi conoscere e a portare il proprio contributo alla loro terra natia. Questo fa parte anche dei nostri desiderata come Regione Puglia, impegnata a far sì che tutti i nostri migliori talenti che nel corso degli anni hanno dovuto allontanarsi possano ritornare qui a esprimere le proprie potenzialità e a sentirsi valorizzati" è il commento di Lucia Parchitelli, presidente Commissione regionale VI Lavoro, Formazione, Cultura.Per Emanuele Ventura, presidente onorario di Cultura & Armonia “La rassegna “Disordine” di Cultura e Armonia riprende come tema un argomento dibattuto nella storia da sempre. Così come la sua relazione all’idea di genialità, di forza propulsiva d’innovazione per la creazione di un “nuovo ordine”. Quello che facciamo con questo ciclo di appuntamenti è mostrare come ci si possa aprire al cambiamento per segnare una svolta nella vita culturale e nel futuro di questo territorio e delle giovani generazioni”.“Come azienda impegnata nello sviluppo e nella sostenibilità, crediamo fermamente nel potere del cambiamento. Proprio come il caos che questa rassegna esplora, la capacità di trasformarsi e trasformare è una forza creativa che rigenera prospettive, idee e visioni del futuro. Per noi, supportare la nuova stagione di eventi di Cultura e Armonia significa contribuire alla crescita culturale ed economica del nostro territorio” è il commento di Giovanna Giannandrea, (amministratrice unica Willy Green Technology).“Perché pensare ad una rassegna letteraria dal titolo: “Disordine – Il caos che rigenera? Nella sua accezione originaria, il disordine può essere recuperato nel suo senso più profondo, ossia di pienezza e di nuova direzione. Risiede appunto in questa valenza semantica il significato di una rassegna letteraria al femminile con la presentazione di opere che hanno indagato il caos del mondo, ciascuna per il proprio ambito, come rinascita, trasformazione ed evoluzione“ ha osservato la docente Irene Martino.Una rassegna che interpreta il caos come forza creativa capace di generare trasformazioni e nuove prospettive, seguendo quattro linee direttrici: cinema, narrativa, arte e musica.Il mercoledì l’appuntamento è con le proiezioni cinematografiche di film d’autore del filone “Disordine – Fotogrammi, istantanee del disordine”. Di seguito i primi titoli: Il grande capo (2006, Lars von Trier), Boyhood (2014, Richard Linklater), Un affare di famiglia (2018 Hirokazu Kore’eda), The whale (2022, Darren Aronofsky), L’ordine del tempo (2023, Liliana Cavani).Il giovedì è la volta della rassegna letteraria curata da Irene Martino, dal titolo “Disordine – Donne che sovvertono l’ordine”. Tanti gli incontri con le più autorevoli voci della letteratura contemporanea: Gabriella Genisi, Donatella Puliga, Donatella Caprioglio, Graziana Brescia e Mario Lentano, Ilaria Gaspari, Claudia Durastanti, Emanuela Mancino e ancora altre pagine presto in cartellone.Il venerdì (e non solo) doppio appuntamento con la musica e l’arte, con la rassegna musicale “Disordine – L’armonia del disordine”, curata da Cosimo Angiulli (responsabile musica Tekmore) e con “Disordine – L’estetica del caos”. Tra concerti e djset, da citare Francesco Massaro, Agenda dei buoni propositi, Melga, Playgirls from Caracas; in ambito artistico, la personale di Rossella Cea (con la speciale partecipazione del pianista Nazareno Ferruggio), poi la mostra di Giuseppe Marinelli, e ancora la collettiva organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari.