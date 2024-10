Lavoro inclusivo, tra diritti e benessere sociale: la lectio magistralis di Vladimir Luxuria ai Licei Cartesio

TRIGGIANO - Il 18 ottobre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano (Bari), si terrà una lectio magistralis di Vladimir Luxuria sul tema del lavoro inclusivo, promossa dal Festival Il Libro Possibile in collaborazione con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB).L'incontro, intitolato "Lavoro inclusivo, tra diritti e benessere sociale", si concentrerà sull'inclusione lavorativa e il rispetto dei diritti nel mondo del lavoro italiano. Luxuria, attivista e nota figura pubblica impegnata nella lotta contro le discriminazioni, rifletterà su quanto il lavoro in Italia sia realmente democratico, come stabilito dall'Articolo 1 della Costituzione. Nel corso del suo intervento, affronterà temi quali la parità salariale tra uomini e donne, le condizioni di lavoro dei migranti, la sicurezza sul lavoro, e la non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.L'evento vedrà anche la partecipazione di Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile, Giovanni Rosso del Comitato ESG di BPPB, Rossella Dituri della BPPB, il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio e la dirigente scolastica dei Licei Cartesio, Maria Morisco.L'appuntamento, aperto al pubblico, è un'occasione per approfondire tematiche attuali e cruciali per il futuro del lavoro in Italia. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.libropossibile.com