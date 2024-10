Due probabili suicidi scoperti a Turi: tragedia nel Sud Est barese

TURI - Nel giro di poche ore, due probabili suicidi hanno sconvolto la comunità di Turi, piccolo centro nel Sud Est barese. Il primo drammatico ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il cadavere di una ragazza di 17 anni è stato scoperto impiccato a un albero di ciliegio, in un terreno situato nelle vicinanze di un supermercato molto frequentato. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato il corpo della giovane e ha subito avvisato le autorità. La ragazza, residente a Castellana Grotte, aveva frequentato regolarmente le lezioni scolastiche quella stessa mattina, senza mostrare alcun segnale evidente di disagio. Gli inquirenti, pur mantenendo cautela, ritengono che si tratti di un gesto estremo.Poco dopo, a breve distanza dal luogo del primo ritrovamento, in una masseria abbandonata che viene occasionalmente utilizzata per feste private, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 50 anni. Anche in questo caso, le forze dell'ordine sospettano il suicidio come causa del decesso.Le indagini sono state prontamente affidate ai Carabinieri di Turi, in collaborazione con la compagnia di Gioia del Colle. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita delle vittime, per chiarire se vi siano eventuali collegamenti tra i due tragici episodi o se si tratti di eventi distinti e scollegati tra loro.