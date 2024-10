Maltempo in Liguria: allagamenti a Genova e allerta rossa nello Spezzino

Il maltempo torna a colpire duramente la Liguria, con Genova in particolare che sta affrontando ore di grande criticità. A partire dalle 22 di ieri, la città è stata posta sotto allerta arancione a causa delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti in varie zone. La situazione più preoccupante si registra in Val Polcevera, dove nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, facendo scattare l'allarme da parte della Protezione Civile. I residenti sono stati invitati a salire ai piani alti delle abitazioni e a rifugiarsi in luoghi sicuri, evitando aree a rischio esondazione.

Le previsioni non lasciano intravedere miglioramenti immediati: ulteriori peggioramenti sono attesi nelle prossime ore. A partire dalle 12 di oggi, infatti, lo Spezzino entrerà in allerta rossa, segnalando un rischio ancora maggiore per la sicurezza pubblica.

Scuole chiuse e misure straordinarie a Genova

Il Comune di Genova ha predisposto misure straordinarie per affrontare l'emergenza. In un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale, è stata confermata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale, insieme alla chiusura dei dehors delle attività commerciali situate nelle zone esondabili. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, seguendo attentamente le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dalle istituzioni locali.

Mentre la Liguria affronta questa nuova emergenza climatica, la situazione è in continua evoluzione e resta alta l’attenzione sulle possibili esondazioni e frane che potrebbero verificarsi nelle prossime ore.