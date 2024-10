È online il Calendario di San Nicola 2025

- È stato pubblicato online il Calendario 2025 della Basilica di San Nicola, con testi a cura di fr. Gerardo Cioffari OP, storico della Basilica, dedicato al Concilio di Nicea del 325. La provvidenziale coincidenza dell’Anno Giubilare 2025 con il XVII centenario del Primo Concilio di Nicea (325-2025), permette di richiamare l’importanza storica e teologica di questo primo Concilio ecumenico. Prima di Nicea le scuole teologiche del tempo avevano cercato di esprimere a modo loro, con formulazioni che lasciavano spazio ad ambiguità, la divinità del Figlio, la sua uguaglianza con il Padre e la sua distinzione dal Padre. I Padri a Nicea scelsero il termine "omoousios " (consustanziale). Dalla lista più nota dei Padri che vi parteciparono, quella dello storico Teodoro il Lettore (515 circa), apprendiamo che a Nicea prese parte anche Nicola, Vescovo di Mira in Licia.Il calendario apre con il saluto del Rettore della Basilica, Fr. Giovanni Distante o.p. che ricorda che “Lo scopo principale di Nicea era quello di fornire una risposta ortodossa all’arianesimo, eresia che prendeva il nome da Ario, prete alessandrino che predicava la creazione non la generazione del Figlio ad opera del Padre, sollevando accesi dibattiti sulla natura divina del figlio…”. Anche padre Cioffari parla di San Nicola al Concilio di Nicea (325 d.C.).Tra le tante curiosità riportate nel Calendario mi piace ricordare quella del “Miracolo del mattone” che i biografi di San Nicola gli attribuiscono per ingrandire la sua immagine. Questi avrebbero dimostrato la conciliabilità della Trinità con l’unità di Dio mediante l’esempio del mattone composto di acqua, terra e fuoco. Lascio ai lettori la consultazione e le altre curiosità riportate.Il calendario è consultabile al seguendo indirizzo web: https://www.basilicasannicola.it/sfoglia- pdf.php?file=archiviofile/allegato/2024/10/calendario-2025-low.pdf