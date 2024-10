Emiliano al convegno del 'Movimento per la Giustizia': 'Un contributo fondamentale alle politiche del lavoro in Puglia'

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato al convegno "Lavoro, valore, identità" organizzato dal Movimento per la Giustizia Ets presso il Kursaal Santalucia di Bari. Durante il suo intervento, Emiliano ha sottolineato il valore del contributo che il Movimento può offrire alle politiche regionali, in particolare sui temi legati al lavoro.

“La Regione Puglia è felice di aver ospitato questa manifestazione. Il Movimento per la Giustizia è composto da persone di grande valore civile, con l’obiettivo di promuovere i principi della Costituzione e agire per un cambiamento positivo nella società, utilizzando gli strumenti offerti da Unione Europea, Stato e Regioni”, ha dichiarato Emiliano.

Il convegno, coordinato dalla magistrata Angela Arbore e concluso dalla presidente del Movimento per la Giustizia Morena Plazzi, ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Salvatore D’Aluiso. La tavola rotonda è stata arricchita dai contributi video delle attrici Ottavia Piccolo e Tosca D’Aquino e conclusa dal giornalista Massimo Giannini.

Emiliano ha inoltre ribadito l'importanza di una collaborazione tra la Regione e il Movimento: “Il lavoro collega tutti i pezzi della società, ed è stato un tema centrale del nostro confronto. Abbiamo gettato le basi per una collaborazione intensa tra Regione Puglia e Movimento, a partire dal lavoro, per tradurre in azioni concrete le intenzioni positive che sono emerse oggi”.