Lo storico Mondadori Point di Bari si rinnova: nuovi spazi e proposte dedicate ai più giovani

SEGRATE – Nuova veste per lo storico Mondadori Point di Bari che, dopo 25 anni, rinnova il proprio layout e la propria offerta per rendere più accogliente il punto vendita e coinvolgere maggiormente le fasce d'età più giovani.La libreria firmata Mondadori Store, il network di librerie più esteso in Italia, riapre al pubblico domani sabato 19 ottobre con un’inaugurazione e taglio del nastro alle ore 17.00. Si conferma così punto di riferimento per tutti gli amanti della cultura: un luogo moderno e innovativo che pone sempre al centro della propria offerta il libro, dedicato a tutta la comunità locale ma soprattutto ai più giovani.«Col tempo io e i miei colleghi librai abbiamo assistito a un cambiamento delle esigenze di mercato e soprattutto della domanda, a cui vogliamo rispondere tempestivamente con nuove proposte per rilanciare le vendite dei libri, senza trascurare i settori per cui siamo punto di riferimento, come l’universitario e il concorsuale», dichiara Chiara Monno, affiliata Mondadori Store. «Grazie a un partner strategico e fondamentale come Mondadori Store, abbiamo deciso di rinnovare il layout, gli arredi e l’offerta della nostra storica libreria per aggiornarla e renderla più attrattiva e accessibile alle nuove generazioni», conclude l’affiliata.Il Mondadori Point di Bari, situato in una posizione strategica in pieno centro, all'interno di un palazzo signorile dei primi del ‘900 e a due passi dal polo universitario e dalla stazione di Bari, presenta, fin da subito, un ricco calendario di eventi: tra cui mostre, firmacopie e altre iniziative di intrattenimento e promozione culturale.La libreria si estende su 175 metri quadrati e offre una selezione di 6.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.Il nuovo Mondadori Point è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno entrare in contatto con la libreria ed essere aggiornati su tutte le iniziative in corso attraverso le pagine Instagram e Facebook e usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.