BARI - La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la Puglia, valido a partire dalle ore 14:00 del 18 ottobre 2024 per le successive 10 ore.Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Puglia meridionale, con quantitativi localmente moderati. Anche sui restanti settori regionali sono attese piogge, sebbene più deboli, ma con possibili fenomeni temporaleschi isolati.Si raccomanda prudenza agli abitanti della regione e di prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti delle condizioni meteorologiche.