Emiliano e Leo alla giornata conclusiva del Salone Nautico di Puglia: 'Brindisi ha risposto benissimo con scuole, imprese e organizzatori'

BARI - Grande successo per la giornata conclusiva del Salone Nautico di Puglia (Snim), che ha visto una massiccia partecipazione di insegnanti, studenti delle scuole superiori e degli ITS Academy, imprenditori e operatori del settore nautico. L’evento, ospitato al porto turistico Marina di Brindisi, ha chiuso la sua ventesima edizione con la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo.

"Brindisi è la capitale della nautica pugliese", ha dichiarato Emiliano. "La Regione Puglia sostiene con forza questo evento e Brindisi ha risposto magnificamente con le sue imprese, organizzatori e scuole, che oggi hanno dedicato una giornata alla Blue Economy, alla sostenibilità e alle opportunità lavorative legate al distretto nautico". Emiliano ha elogiato la capacità dei pugliesi di cogliere e valorizzare le occasioni, sottolineando che, nonostante gli scetticismi iniziali, l'evento è cresciuto grazie all'impegno e alla dedizione locali.

L'assessore Leo ha evidenziato l'importanza della formazione nei mestieri del mare, spiegando come la Regione Puglia abbia investito negli ultimi anni su percorsi educativi specifici, puntando sui giovani per guidare il cambiamento. "Il Salone Nautico è ormai un punto di riferimento internazionale e ne siamo orgogliosi. La nostra formazione ha creato le competenze necessarie per sostenere una rivoluzione che ha portato la Puglia ai vertici nei settori della mobilità, turismo e nautica".

L'evento, che si è svolto dal 10 al 14 ottobre, ha ospitato circa 150 espositori e oltre 300 imbarcazioni su una superficie espositiva di 20.000 mq. Emiliano ha concluso sottolineando l'importanza di una collaborazione tra Governo e Regione per attrarre grandi multinazionali e far emergere Brindisi come punto di riferimento nel settore nautico.

La giornata si è chiusa con una tavola rotonda dal titolo "Formare per il mare e la prospettiva delle imprese", in cui si sono confrontati diversi esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Anna Cammalleri, consigliera del presidente Emiliano per le Politiche integrate, Formazione e Occupazione.