Engel & Völkers inaugura due nuovi shop a Lecce e Nardò, prezzi fino a 4.000 euro al metro quadro

LECCE - Engel & Völkers, leader internazionale nell'intermediazione di immobili di pregio, inaugura oggi due nuovi shop in Puglia: uno a Lecce, in Piazza Fulgenzio della Monica, 11 e uno a Nardò in Corso Emanuele, 38; entrambe località strategiche per il Gruppo.





Secondo l’analisi di Engel & Völkers, la zona è d’interesse principalmente per la clientela straniera, che costituisce quasi il 95% degli acquirenti, attratti non solo dai paesaggi suggestivi e pittoreschi, ma anche dal patrimonio culturale millenario custodito da città quali Lecce, Otranto, Galatina e Nardò. Tra le proprietà più ricercate si annoverano palazzi d’epoca nel centro storico, masserie in campagna e immobili sulla costa, siano essi ville moderne o strutture rurali quali lamie o pajare. I prezzi variano notevolmente e toccano picchi di 4.000 euro al metro quadro per le proprietà di pregio.





"Siamo fieri di annunciare la decima e l’undicesima apertura di quest’anno: numeri che testimoniano la centralità strategica dell’Italia per il Gruppo a livello mondiale" ha commentato Muhannad Al Salhi, CEO Engel & Völkers Italia "Le inaugurazioni degli shop di Lecce e Nardò seguono a brevissima distanza quella di Bari, e anticipano quella di Ostuni: tra la fine di quest’anno ed il 2025 prevediamo di essere presenti più capillarmente sullo splendido territorio pugliese, così da cogliere le opportunità di questo importantissimo mercato e incrementare ancor di piú il dialogo con il tessuto socio-economico dell’area".





"Negli ultimi anni, grazie all’elevata qualità della vita, il Salento si sta trasformando in una meta privilegiata sia per il turismo sia per gli investimenti immobiliari di lusso e ha un potenziale significativo di crescita. Un mercato ben definito che cerca la tranquillità e uno stile di vita rilassante e riservato, alla ricerca delle origini e dell'autenticità" ha aggiunto Silvia Messeri, Office Manager di Engel & Völkers Salento "In quest’area i prezzi sono ancora competitivi rispetto a zone più note come la Costa Smeralda, la Costiera Amalfitana o la vicina Valle d’Itria, ma il valore delle proprietà è in crescita. Gli investitori stanno iniziando a vedere forti potenzialità di un ritorno economico sul medio-lungo termine, specialmente grazie all’acquisto di immobili da utilizzare come case vacanza o per il turismo di alto livello".





Forte impulso alla crescita di investimenti immobiliare è stato inoltre dato dal recepimento e introduzione da parte della Regione Puglia di incentivi fiscali e finanziamenti a fondo perduto per chi abbia intenzione di investire in abitazioni dall’alto valore storico, ristrutturandole e facendone strutture ricettive di piccole o grandi dimensioni.