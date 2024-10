Allerta meteo in Puglia: rischio idrogeologico e temporali a partire dalle 14:00 di oggi

BARI - La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su alcune aree della Puglia, a partire dalle ore 14:00 di oggi, 5 ottobre 2024, e per le successive 24 ore. L'allerta riguarda in particolare le zone della Puglia centrale adriatica e della Puglia centrale bradanica, dove sono previste precipitazioni che potrebbero variare da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o brevi temporali.

Previsioni meteo

Le precipitazioni interesseranno soprattutto la Puglia centro-settentrionale, con quantitativi di pioggia che potranno andare da deboli a moderati in alcune aree. Non si escludono fenomeni temporaleschi localizzati che potrebbero causare disagi, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico.

Raccomandazioni alla popolazione

La Protezione Civile invita i cittadini delle zone interessate a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità delle piogge e di non sostare in prossimità di corsi d'acqua o aree soggette a frane.

L'allerta sarà attiva fino alle 14:00 del 6 ottobre 2024, salvo aggiornamenti.