Ostuni, la Giunta Comunale approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026

L’Assessora al personale Laura Greco: "Tre concorsi pubblici in programma. Un passo fondamentale per l’efficientamento della macchina amministrativa"





OSTUNI (BR) - La giunta comunale ha approvato alcune modifiche al PIAO che consentiranno all’amministrazione di procedere al reclutamento di nuovo personale.





Nel dettaglio, nei prossimi mesi si procederà all’assunzione di un funzionario tecnico e di due istruttori amministrativi, utilizzando in via prioritaria la mobilità esterna e, in subordine, le graduatorie di altri enti. Sono inoltre in fase di preparazione tre concorsi pubblici per la selezione di due istruttori di vigilanza, due assistenti sociali e un istruttore amministrativo.





"Negli ultimi anni" dichiara l’assessora Greco "gli enti pubblici in Italia hanno registrato un significativo deficit di personale, con ripercussioni negative sull’efficienza delle loro attività. Disporre di un numero adeguato di dipendenti qualificati è essenziale per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa e fornire risposte rapide e concrete ai cittadini che quotidianamente si interfacciano con l’ente. L’obiettivo primario - conclude Greco- è quello di migliorare i servizi della nostra città".