EUROMOTOR inaugura il nuovo showroom a Modugno: Omoda e Jaecoo rivoluzionano l’automotive in Puglia

BARI - Venerdì 18 ottobre alle ore 19.00, EUROMOTOR, leader nel settore dell’automotive in Puglia, inaugurerà un nuovo showroom all’avanguardia a Modugno (BA). Con questa apertura, l’azienda introduce due nuovi brand nella propria gamma: Omoda e Jaecoo, entrambi pronti a ridefinire l’esperienza di guida attraverso design innovativo e tecnologie all’avanguardia.

Omoda e Jaecoo rappresentano una visione moderna e dinamica del mondo dell’auto, offrendo un mix perfetto di stile, prestazioni e tecnologia avanzata. Questi veicoli vanno oltre il semplice concetto di trasporto, incarnando una vera e propria scelta di stile di vita, pensata per chi desidera un'esperienza di guida che sia espressione di personalità e innovazione.

Dietro questi brand di punta si trova Chery, il rinomato produttore automobilistico cinese, fondato nel 1997, che ha consolidato la propria leadership grazie a un forte impegno in ricerca e sviluppo. Chery è nota per la sua ampia offerta di veicoli elettrici, ibridi plug-in e a idrogeno, segnando progressi significativi nell’industria automobilistica globale. Con oltre 700.000 veicoli prodotti nel 2020 e una presenza in 80 mercati mondiali, Chery è il principale marchio automobilistico cinese in termini di esportazioni, con oltre 200.000 veicoli esportati annualmente.

Il nuovo showroom di Modugno non sarà solo uno spazio espositivo, ma un’esperienza immersiva per gli appassionati di auto. I clienti potranno esplorare da vicino le innovazioni di Omoda e Jaecoo grazie a interni raffinati, display interattivi e una vasta gamma di tecnologie all'avanguardia, pensate per offrire un’esperienza di guida senza pari.

L'introduzione di questi due nuovi brand segna un importante capitolo per EUROMOTOR, che conferma la sua posizione di leadership nel mercato italiano. Grazie alla collaborazione con Chery, Omoda e Jaecoo promettono di offrire uno stile unico, prestazioni elevate e un futuro sostenibile per il mondo dell’automotive.

L’appuntamento per scoprire tutto questo è fissato per il 18 ottobre a Modugno, dove si inaugurerà ufficialmente lo showroom del futuro.