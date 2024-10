Inaugurato il nuovo Hospice presso il PTA di Mesagne: 'Un atto di grande lungimiranza'

BARI - Nel pomeriggio di oggi, è stato inaugurato il nuovo Centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore (Hospice) presso il Presidio territoriale di assistenza (PTA) di Mesagne, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del sindaco di Mesagne e presidente della Provincia, Toni Matarrelli, e del direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio. La struttura, recentemente accreditata, rappresenta un’importante conquista per il territorio brindisino, che ora dispone di un centro all’avanguardia per le cure palliative.Nel suo discorso inaugurale, il presidente Emiliano ha sottolineato l’importanza dell'Hospice: "Brindisi e, in particolare, Mesagne dispongono ora di uno degli Hospice più moderni e attrezzati d'Italia. La ASL Brindisi ha lavorato duramente per creare una struttura che possa servire non solo i cittadini locali, ma anche quelli delle regioni vicine. Questa struttura offre rispetto e dignità in un momento delicato della vita di ogni persona. È un esempio di lungimiranza, e la Regione Puglia ha sostenuto questo impegno in tutti i modi possibili."Il direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha elogiato la nuova struttura come un potenziamento della rete sanitaria locale: "Questo Hospice è una risorsa fondamentale per il nostro territorio, garantendo una continuità assistenziale di qualità a pazienti e familiari grazie a un'équipe multidisciplinare. I pazienti potranno ricevere assistenza non solo medica e farmacologica, ma anche psicologica e sociosanitaria, in un ambiente dedicato e attento."Anche il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, ha sottolineato l'importanza civile e sociale dell’apertura del primo Hospice nella provincia di Brindisi: "Era essenziale che una struttura di questa natura venisse aperta nella nostra ASL. Nel percorso finale della vita, è fondamentale offrire un'assistenza amorevole che garantisca la dignità di ogni individuo. Questo è un segno di civiltà e attenzione."L’Hospice, gestito dalla cooperativa sociale La Rondine, si trova al terzo piano del PTA di Mesagne e si estende su una superficie di circa 2.000 metri quadri. Dispone di dodici stanze di degenza, con spazi dedicati a pazienti e accompagnatori, oltre a una reception, uffici, un bar, una cucina e un soggiorno polivalente. È presente anche un'area per le terapie, con una sala d'attesa e una stanza per i colloqui, oltre a una sala multisensoriale e un locale per l’idroterapia.Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità locali e rappresentanti del mondo sanitario, tra cui il direttore sanitario della ASL, Vincenzo Gigantelli, e il direttore del reparto di Oncologia medica dell'ospedale Perrino, Saverio Cinieri. Presente anche il consigliere per la Sanità del presidente della Regione, Tommaso Gioia, e rappresentanti delle associazioni di volontariato.Con l'apertura di questa struttura, il territorio brindisino si dota di un centro all’avanguardia per garantire cure palliative di alta qualità, ponendo l'accento su dignità, rispetto e assistenza completa per pazienti e familiari.