'Festa dei lettori' a Mesagne, martedì 15 ottobre l’incontro con il fotografo Rocco Casaluci

MESAGNE (BR) - La città di Mesagne aderisce alla ventesima edizione della "Festa dei lettori", appuntamento nazionale promosso dai "Presìdi del libro" con il programma messo a punto dalla Biblioteca comunale "Ugo Granafei" per la giornata di martedì 15 ottobre. - La città di Mesagne aderisce alla ventesima edizione della "Festa dei lettori", appuntamento nazionale promosso dai "Presìdi del libro" con il programma messo a punto dalla Biblioteca comunale "Ugo Granafei" per la giornata di martedì 15 ottobre.





Le iniziative si svolgeranno in collaborazione con "Spazio d’autore. Libri e vinili" della società cooperativa "Giro di Boa" e con l’Istituto superiore "Epifanio Ferdinando". Sul tema "Immagina il mondo", a partire dalla mattinata con gli studenti, le attività porranno l’attenzione sul rapporto con la natura, attraverso uno sguardo che inviterà a guardare alle forme viventi più piccole e con cui l’uomo si trova ad abitare ogni giorno, come nel caso delle cosiddette "erbacce". A partire dalle ore 10, il fotografo Rocco Casaluci incontrerà le ragazze e i ragazzi della seconde classi dell’IISS "Ferdinando" per svelare i segreti della flora spontanea protagonista del catalogo di immagini "Il giardino delle erbacce. Una passeggiata tra le piante spontanee del Salento", curato dall’autore per "Anima Mundi", un lavoro che restituisce dignità e valore a ciò che spesso viene vissuto come infestante e fastidioso in campagne, aree verdi e giardini.





Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 presso il parco urbano "Roberto Potì", la giornata proseguirà con una passeggiata alla scoperta dal vivo di alcune delle erbe descritte nel volume presentato. La bellezza delle immagini in bianco e nero accompagnerà i presenti nel viaggio visivo tra specie vegetali ritratte e selezionate tra le 1300 presenti nel Salento; a seguire, presso la Casa di vetro all’interno del parco, l’autore dialogherà con la biologa Cinzia Randino. Grazie alla raccolta, impaginata come una sorta di erbario e quaderno degli appunti, la magia della fotografia di Casaluci contribuisce alla conoscenza della biodiversità che ci circonda.





Per quel che riguarda Rocco Casaluci, è fotografo e stampatore fine art. Dopo aver lavorato con passione come stampatore, sia in camera oscura che in camera chiara, si è dedicato alla fotografia di scena in teatro a Bologna. Dal 2022 si è spostato in Salento dove guarda con occhi nuovi la natura e il territorio che abita, coinvolto appieno dallo spettacolo più bello che esista: la natura. Il volume che verrà presentato raccoglie una selezione di scatti in bianco e nero dedicati alle erbe spontanee salentine che il fotografo ha incontrato durante le sue quotidiane passeggiate nella natura. Questo catalogo della biodiversità pugliese porta con sé una riflessione importante sia sulla bellezza racchiusa in piante spesso considerate marginali sia sul valore di questo tipo di erbe nell’ambito della fitoterapia e della medicina. Per saperne di più anche sul progetto "Giardino delle erbacce" si può consultare il sito www.casaluci.photo