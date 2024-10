Festival delle Regioni, Governatori in seconda fila al Piccinni di Bari

- Pur seduti in seconda fila per ordine gerarchico, i Governatori regionali sono stati i protagonisti di primo piano della cerimonia inaugurale della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, tenutasi al Teatro Piccini di Bari nella serata di domenica 20 ottobre 2024. Da Vincenzo De Luca per la Campania a Renato Schifani per la Sicilia, passando per il padrone di casa, il pugliese Michele Emiliano, si sono ritrovati come amici di vecchia data. Presenti per il Governo Nazionale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica Italiana Roberto Calderoli e il Ministro dello Sport Andrea Abodi.