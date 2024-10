Festival delle Regioni: passaggio di consegne tra Puglia e Veneto per l'edizione 2025

BARI - Durante la seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, che si sta svolgendo a Bari, si è tenuto il passaggio di consegne tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ospiterà l'edizione del 2025. L’evento ha avuto luogo al termine di una giornata ricca di incontri e dibattiti presso il prestigioso teatro Petruzzelli.

Il Festival, che quest'anno ha visto la Puglia come protagonista, ha affrontato temi centrali per il futuro delle Regioni italiane, tra cui intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, salute e benessere. Le discussioni hanno coinvolto numerosi esponenti politici e istituzionali, confermando il ruolo centrale delle Regioni nel delineare strategie innovative per il Paese.

Il passaggio di testimone

Il passaggio di testimone alla Regione Veneto è stato un momento simbolico e importante, che segna la continuità del Festival delle Regioni, un evento che si sta affermando come piattaforma cruciale di dialogo e cooperazione tra le diverse realtà territoriali italiane.

Nel suo intervento, Emiliano ha ringraziato tutti i partecipanti e ha sottolineato l'importanza di questi incontri per affrontare in modo sinergico le grandi sfide del futuro. Luca Zaia, da parte sua, ha accolto con entusiasmo l’onore di ospitare l'edizione 2025, assicurando che il Veneto sarà pronto a dare il suo contributo per un evento altrettanto significativo.

Monologo sull’intelligenza artificiale di Flavio Albanese

A conclusione della giornata, il pubblico del teatro Petruzzelli ha potuto assistere a un emozionante monologo sull’intelligenza artificiale interpretato da Flavio Albanese, autore, attore e regista barese. La performance ha offerto uno spunto riflessivo e artistico sul tema, mettendo in luce le sfide e le opportunità legate alla tecnologia e all'innovazione, argomenti centrali per il futuro delle Regioni e dell’Italia intera.

Con il passaggio di consegne tra Puglia e Veneto, il Festival delle Regioni continua il suo percorso, confermandosi come un appuntamento fondamentale per il confronto e la collaborazione tra le diverse realtà regionali del Paese, in vista delle sfide del prossimo futuro.