Al Demodè Club arrivano gli Zero Assoluto con il loro Club tour

MODUGNO - Sabato 26 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, farà tappa il Club Tour 2024 degli Zero Assoluto, duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.Il concerto, pensato in un'atmosfera intima e riservata come quella dei locali notturni, sarà un'occasione imperdibile per rivivere un pezzo di storia della musica italiana, di quegli anni in cui i millennials hanno vissuto la loro adolescenza cantando le storie e i ritornelli della band, che sono diventati ormai dei nuovi classici entrando nel vocabolario di intere generazioni. Gli Zero Assoluto, tra i massimi esponenti della musica pop dei primi anni 2000, daranno vita ad uno spettacolo sviluppato come un racconto musicale attraverso i brani che hanno segnato le tappe del loro percorso artistico, riportando sicuramente alla luce ricordi ed emozioni, con successi come "Svegliarsi la mattina", "Semplicemente", "Per dimenticare", "Grazie" e "Sei parte di me". Matteo e Thomas hanno inventato un nuovo modo di scrivere canzoni riuscendo ad unire, in musica, pop e cantautorato raccontando nei testi la loro quotidianità. A conferma di questo c'è anche il successo dei singoli pubblicati negli ultimi anni – e che saranno sicuramente proposti durante la serata – come "Cialde", con la collaborazione di Colapesce, "Fuori Noi" e "Astronave", scritti insieme a Gazzelle.La storia degli Zero Assoluto è iniziata tra i banchi del liceo classico "Giulio Cesare" di Roma. I singoli a cavallo dei primi anni Duemila, la stabile presenza nei programmi di Rtl 102.5 e il lancio del primo album "Scendi" hanno fortificato l'immaginario del duo che nel 2005 ha raccolto il primo grandissimo successo con "Semplicemente", doppio disco di platino. L'anno dopo i due hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Svegliarsi la mattina", singolo più venduto dell'anno in Italia. All'Ariston sono tornati nel 2007, anno in cui hanno pubblicato il secondo album (disco di platino) "Appena prima di partire", e poi di nuovo nel 2015. Scelti dal regista Federico Moccia per partecipare alla colonna sonora di "Scusa ma ti chiamo amore" e "Scusa ma ti voglio sposare", nel 2009 hanno pubblicato l'album "Sotto una pioggia di parole" e l'omonimo libro. Il 2020 è stato l'anno del ritorno sulla scena musicale con la pubblicazione di due singoli, "Fuori noi" e "Cialde". A maggio del 2023 sono tornati ad esibirsi dal vivo, dopo sei anni, con un concerto- evento al Fabrique di Milano, che ha aperto la strada ad un nuovo capitolo del loro percorso artistico.Al termine del concerto sarà proposto "We Love 2000", la prima festa d'Italia incentrata sugli anni Duemila, ai tempi del Grande Fratello e dei Mondiali 2006, di Harry Potter e dei Pirati dei Caraibi, di Sex and the city e Dawson Creek, con i più grandi successi di Shakira, Beyoncè, Lady Gaga, Jax e Gigi Dag.