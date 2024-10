Fiera del Levante: si è svolta la 70^ Giornata dell’artigianato

BARI - Si è tenuta questo pomeriggio in Fiera del Levante la “Giornata dell’Artigianato”, giunta alla sua 70^ edizione. “Lavoro, giovani e impresa: il fattore artigiano nell’era dell’intelligenza artificiale” è stato il tema del convegno promosso da Confartigianato Imprese Puglia, tenutosi presso il padiglione permanente dell’associazione maggiormente rappresentativa, a livello regionale, delle imprese artigiane e delle mpmi.Al centro dei lavori, le trasformazioni di un comparto che in Puglia conta circa 70.000 imprese e oltre 145.000 addetti.Tra il pubblico che gremito la sala, numerose le personalità politiche e del mondo economico presenti all’incontro a cui sono intervenuti Alessandro delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico, e Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato imprese.Per l’ing. Federico Morgantini, editorialista di Forbes Italia ed editore di DigiTech.News (https://www.digitech.news/): “L’impatto sulle imprese dell’intelligenza artificiale può condurre essenzialmente a tre conseguenze: sostituzione, competizione o collaborazione. Ritengo che le imprese artigiane, cioè quelle che non fanno della serialità e della standardizzazione il proprio punto di forza ma che investono sul valore aggiunto e sull’inventiva e hanno ancora una forte componente di manualità, siano quelle a minor rischio di sostituzione. Proprio per loro l’avvento dell’AI generativa può essere uno strumento di efficace e rapido sviluppo. Se utilizzata in ottica collaborativa, infatti, può essere utilizzata per gestire le fasi più routinarie del lavoro, liberando così nuove energie e amplificando la componete umana della produzione, quella in cui si traduce il maggior valore aggiunto”.Il dott. Francesco Maietta, responsabile area consumi mercati e welfare del CENSIS, si è soffermato sul rapporto tra giovani e artigianato: “il rapporto dei giovani con il lavoro sta cambiando radicalmente. Non è più il fulcro delle loro vite, ma deve essere motivante e significativo. I giovani cercano un ‘buon lavoro’ che offra stabilità, adeguata retribuzione e orari flessibili, ma che sia anche coinvolgente, innovativo e allineato con le loro passioni e valori, che consenta autonomia nella gestione dei tempi e dei contenuti, Molti di questi requisiti si ritrovano nel lavoro artigiano, che gode di una reputazione molto positiva tra i giovani. L’artigianato moderno, lontano dall’immagine nostalgica della ‘piccola bottega’, è visto come un contesto che integra tradizione e innovazione, manualità e digitale, rispondendo alle esigenze contemporanee. Oggi, la sfida per questo comparto è di imporsi come modello di riferimento per i giovani, capace di rivitalizzare il rapporto con il lavoro, conferendogli senso, attrattiva e valori”.“Per i 70 anni della nostra giornata in Fiera abbiamo voluto approfondire quanto ancora l’artigianato abbia da dire in un’epoca di dirompenti trasformazioni tecnologiche come quella dell’IA – ha commentato Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia.Grazie all’aiuto dei relatori abbiamo scoperto che il valore aggiunto di quella che noi chiamiamo ‘Intelligenza Artigiana’ può davvero essere l’asso nella manica da giocare nelle sfide della competizione globale e che un approccio collaborativo con le nuove tecnologie può essere l’elemento che ‘sblocca’ tutto il potenziale nascosto proprio delle produzioni artigianali.Dati alla mano, abbiamo potuto constatare come il lavoro artigiano con il suo elevato contenuto di valori e di passione stia tornando a interessare soprattutto i più giovani, che vedono in queste professioni un modo per raggiungere un miglior equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. Sta a tutti noi creare le condizioni perché a queste premesse segua una nuova stagione per l’artigianato nel nostro territorio”.Le analisi che si stanno svolgendo in questi giorni, durante l’87^ Campionaria Internazionale, come questa sull’intelligenza artificiale, ci fanno comprendere che determinate possibilità dateci dai tempi moderni, sono degli strumenti e non degli arrivi. Questi mezzi devono invitare le aziende, che sono fatte di persone, a svilupparsi al meglio, crescere e prosperare. Grazie a Confartigianato – ha aggiunto Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante - per aver portato qui in Fiera del Levante un argomento così importante in occasione della 70^ giornata dell’artigianato. Adesso dobbiamo lavorare insieme per il percorso di valorizzazione e specializzazione delle aziende del territorio, partendo da Evolio Expo, fiera dedicata ad uno dei prodotti più importanti per la nostra regione, l’olio EVO, settore nel quale gli artigiani danno il loro contributo realizzando bottiglie, orci e packaging particolari, apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo.Le analisi che si stanno svolgendo in questi giorni, durante l’87^ Campionaria Internazionale, come questa sull’intelligenza artificiale, ci fanno comprendere che determinate possibilità dateci dai tempi moderni, sono degli strumenti e non degli arrivi. Questi mezzi devono invitare le aziende, che sono fatte di persone, a svilupparsi al meglio, crescere e prosperare.Grazie a Confartigianato – ha aggiunto Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante - per aver portato qui in Fiera del Levante un argomento così importante in occasione della 70^ giornata dell’artigianato. Adesso dobbiamo lavorare insieme per il percorso di valorizzazione e specializzazione delle aziende del territorio, partendo da Evolio Expo, fiera dedicata ad uno dei prodotti più importanti per la nostra regione, l’olio EVO, settore nel quale gli artigiani danno il loro contributo realizzando bottiglie, orci e packaging particolari, apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo.“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Confartigianato e al presidente Sgherza – ha detto Vito Leccese, sindaco di Bari - per l’invito a questo evento così importante che tratta temi che parlano del futuro delle nostre città e dell’intero Paese. Sono sindaco da poco più di due mesi e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è rendere Bari una città moderna, efficiente e sostenibile, affrontando le sfide del presente e del futuro, incluse quelle legate all'intelligenza artificiale che, come tutte le nuove tecnologie, dobbiamo conoscere e governare perché siano sempre opportunità e non criticità. Ma ogni traguardo, anche il più ambizioso, si può raggiungere solo se lavoreremo insieme. In campagna elettorale gli incontri con i candidati sindaco di Confartigianato e delle associazioni di categoria sono stati di grande spunto per scrivere il programma di governo, la collaborazione, il lavoro di squadra, sono quindi fondamentali per accompagnare la nostra città e l’intera Terra di Bari verso il futuro”.