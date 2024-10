Foggia-Taranto 2-0: prima vittoria per Capuano nella Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista la sua prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore Ezio Capuano, superando 2-0 il Taranto allo stadio "Pino Zaccheria" nell’ottava giornata del girone C di Serie C. Un successo importante che consente ai rossoneri di risalire la classifica e portarsi all'undicesimo posto, condiviso con la Casertana, a quota 8 punti. Per il Taranto, invece, la situazione si complica ulteriormente, restando all'ultimo posto con soli 3 punti.

La partita inizia con grande intensità, con il Foggia che sfiora subito il vantaggio. Al 7’ Orlando ci prova ma non riesce a concretizzare, seguito un minuto dopo da Fabbro, che sfiora la rete. Al 27’ è la volta di Marong, che colpisce di testa ma non riesce a indirizzare il pallone in porta. Sul finire del primo tempo, al 41’, Murano prova un tiro di sinistro, ma senza successo.

Il Foggia cambia marcia nel secondo tempo. Al 6’, arriva il meritato vantaggio: Emmausso riceve un passaggio perfetto da Zunno e con un tocco di destro in diagonale porta avanti i rossoneri. Il raddoppio non tarda ad arrivare: al 13’ Salines segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Millico, mettendo il risultato al sicuro.

Il Taranto fatica a reagire, e il Foggia va vicino a segnare altre volte. Al 33’ Speranza non concretizza una buona occasione, seguito un minuto dopo da Emmausso, che manca di poco la doppietta personale. Al 35’ Zunno sbaglia da posizione favorevole, ma ormai la partita è saldamente nelle mani del Foggia.

Con questo risultato, Ezio Capuano festeggia il suo primo successo sulla panchina del Foggia, un segnale positivo per il prosieguo del campionato. Il Taranto, invece, continua a soffrire in fondo alla classifica, con urgenti necessità di punti per invertire la rotta.