Ordine e sicurezza pubblica: lunedì a Taranto convegno di Fsp Polizia

TARANTO - Il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sarà fra i relatori del convegno organizzato per lunedì 7 ottobre a Taranto in tema di “Ordine e sicurezza pubblica”.Molteni, che vanta una vasta competenza in materia essendo da anni impegnato proprio su questo fronte, e oggi in prima linea anche nei lavori relativi al nuovo Ddl Sicurezza che sta seguendo il suo iter in Parlamento, fornirà il proprio prezioso contributo dal punto di vista di una politica chiamata a operare con decisione per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini e la tutela degli appartenenti alle Forze dell’ordine.Il convegno, che avrà inizio alle ore 10 presso la Questura di Taranto e sarà moderato dalla giornalista Elena Ricci, si aprirà con i saluti del Segretario provinciale Fsp Taranto, Rocco Caliandro, del prefetto, Paola Dessì, del neo questore, Michele Davide Sinigaglia. Gli altri relatori saranno poi l’onorevole Ciro Maschio, presidente della II Commissione Giustizia alla Camera; Giovanni Maiorano, componente della IV Commissione Difesa; Fabio Abis, Dirigente superiore della Polizia di Stato - direttore del Servizio Reparti speciali; Fabrizio Lotti, Segretario generale aggiunto Fsp con delega all’Ordine pubblico; e Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato.“Quello di lunedì sarà un confronto di particolare importanza – afferma Mazzetti - perché l’ordine pubblico, sempre tema di assoluta delicatezza e complessità, in questo momento storico è ancor più ‘scottante’ e bisognoso di voci autorevoli che ne parlino con contezza e professionalità, vista la necessità di fare chiarezza in un mare di sproloqui forieri di equivoci per i cittadini e rischi per la sicurezza, a cominciare da quelli che gravano sempre di più sui colleghi impegnati a mantenerla. Ed ecco perché siamo particolarmente grati agli illustri relatori, che con la loro autorevolezza forniranno riflessioni, chiavi di lettura e spunti preziosi”.“Non è certo a caso che abbiamo scelto di parlare di ordine pubblico – gli fa eco Caliandro -, perché le tensioni sociali di vario genere, la moltitudine di eventi che si susseguono e persino gli effetti delle gravi crisi geopolitiche estere, che si riflettono anche all’interno dei confini del nostro paese, mettono sempre più a dura prova gli operatori delle Forze dell’ordine, chiamati a operare nella maggiore chiarezza possibile e con tutte le tutele e garanzie possibili, per le quali Fsp si batte da sempre”.