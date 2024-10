Giornata Nazionale UILDM, si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024 in tutta Italia

Proseguono le iniziative a livello nazionale: dal 14 al 20 ottobre 2024 si terrà la Giornata Nazionale UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) con lo slogan "Liberi di essere, liberi di muoversi". Proseguono le iniziative a livello nazionale: dal 14 al 20 ottobre 2024 si terrà la Giornata Nazionale UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) con lo slogan "Liberi di essere, liberi di muoversi".





Il diritto alla mobilità universale non è un Gioco. Fare sport, andare al lavoro, partecipare a un evento culturale. Potersi muovere in autonomia fa bene due volte. Alla persona con disabilità che diventa parte attiva, alla comunità che diventa sempre più ricca.





Per la Giornata Nazionale UILDM, con un contributo di 12 euro, si porterà a casa la latta UILDM. All'interno ci sono delle buonissime caramelle gelee alla frutta e Mobiloca, il gioco dell'oca sulla mobilità accessibile. Un modo semplice per riflettere insieme sugli ostacoli che una persona con disabilità affronta ogni giorno per spostarsi.





Con una latta UILDM si può aiutare a far percorrere 90 km ad un pulmino UILDM per il trasporto attrezzato di persone con disabilità.





Inoltre, giocando con Mobiloca, si potrà sensibilizzare sul diritto alla mobilità accessibile. Si può scattare una foto o fare un video mentre si sta giocando a Mobiloca e pubblicarlo taggando UILDM sui social o inserendo l'hashtag #IoScommettoSuUILDM