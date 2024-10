A Bitonto 'In VINO VeritARS': primo appuntamento di una rassegna di quattro appuntamenti che una volta al mese racconterà cantine ed artisti pugliesi

BITONTO - Ciò che accomuna arte e vino è l’innata capacità di far vivere esperienze multisensoriali. Perché allora non fondere queste due forme di bellezza fermandosi ad ammirare un dipinto mentre si sorseggia un profumato calice? A dar vita ad un simile percorso emozionale sarà Asteria Space, realtà impegnata dal 2019 nella promozione dell’arte e della cultura pugliese, a partire dal 17 ottobre. Alle ore 19 aprirà le porte del proprio Art Showroom, a Bitonto in Piazza Moro 25, per inaugurare “In VINO VeritARS - Un viaggio fra storie e degustazioni”. Una rassegna di 4 appuntamenti che, una volta al mese, vedranno protagonisti, di volta in volta, una cantina ed un artista pugliese. Molto più di una mostra d’arte e molto più di una degustazione di vini!Tutto ha inizio dall'incontro di due antiche divinità greche: Asteria e Dioniso. La dea delle stelle, moderna paladina di tutti gli artisti, per la prima, volta accoglie nel suo regno Dioniso, noto poi ai Romani come Bacco. Il mito vuole che lui non fosse solo il dio del vino bensì anche del teatro, amante delle arti. E, dunque, galeotto è stato quest'incontro nel nome del quale nasce "In VINO VeritARS - Un viaggio fra storie e degustazioni".In ognuna delle tappe della rassegna si vivrà una serata multisensoriale, immersi fra opere d'arte assaporando un vino selezionato. Di quest’ultimo saranno approfondite storia e caratteristiche attraverso la sapiente guida di Carmela Loragno, sommelier, nonché giornalista e direttore della rivista Food LifeStyle. Sarà lei ad accompagnare il pubblico, insieme ad Alessandra Savino, giornalista, manager culturale e fondatrice di Asteria Space, in un percorso, un dialogo, un racconto ed un confronto fra due protagonisti del territorio pugliese."Scrittura, sport e vino. Come si coniughino queste tre realtà non me lo sono ancora chiesto. Fatto sta che sono proprio questi gli elementi imprescindibili della mia vita, quelli nati da una profonda passione per tutto ciò che è condivisione e che nasconde o rivela delle storie", così si descrive Carmela Loragno, "Direttrice di Food Lifestyle e trainer per lavoro, atleta e sommelier per passione, sono da sempre mossa dalla voglia di scoprire il legame profondo tra sapori e sensazioni, alla ricerca di un equilibrio tra benessere e piacere, guidata dalla convinzione che la vita vada sorseggiata in ogni sua sfumatura".Il primo appuntamento vedrà ospiti l’artista MrNobody, al secolo Enzo Piglionica, e la Cantina Placido Volpone che presenterà uno dei suoi vini. MrNobody, ovvero Il “signor Nessuno”, da qualche anno prova a disegnare forme e colori evitando di diventare Qualcuno. In una vita parallela dice di essere un regista lavorando a video clip musicali con Caparezza, Roy Paci, Guy Portoghese e altri artisti. Nel cinema gli è capitato di realizzare piccoli film che gli hanno riempito la casa di targhe e statuette, che ha messo in vendita senza riuscire mai a liberarsene. I disegni che esporrà ad Asteria Space sono raccolti sotto il titolo "L'arte dell'ebbrezza".A proposito della cantina Placido Volpone si racconta che, nel lontano 1974, Peppino Di Capri cantava “Champagne” e l’allora ventottenne Michele, terzogenito di Beniamino Placido e Maria Iazzetti, recitava accanto ad Ugo Tognazzi e Ornella Muti in “Romanzo popolare”, per la regia di Mario Monicelli. Domenico, ventuno anni, lavorava nei campi sotto la guida del padre Rocco. Era d’estate, le due numerosissime famiglie passavano giornate assieme nelle campagne di Ascoli Satriano, alla Masseria Volpone. I due ragazzi stringevano così un’amicizia profonda. Mimmo trapiantava in quell’anno ceppi antichi del nonno Domenico. Michele divenuto intanto uno degli attori più richiesti in Italia e all’estero, raggiungeva l’amico appena gli era possibile e tornava, così, ad assaporare i profumi della sua terra. Tutto il resto è storia. Oggi l’azienda è situata nei pressi dell’antica città di Herdonia, area archeologica con i resti della città, abitato dauno del IV-III secolo a.C. e municipium romano particolarmente importante perché punto di incrocio tra le vie Traiana, Eclanense e per Venosa."Ospitare negli spazi di Asteria Space artisti e cantine fiore all’occhiello della nostra regione, non solo è un onore ma una sfida che accolgo con grande entusiasmo. Già da alcuni anni pensavo ad un progetto che potesse fondere due forme di creatività come la viticultura e il processo di realizzazione di un’opera d’arte in un’unica esperienza immersiva", dichiara Alessandra Savino, "e l’incontro e confronto con Carmela Loragno è stata la scintilla che ha acceso ancor più questo entusiasmo permettendogli di concretizzarsi in qualcosa di unico".Dopo l’appuntamento del 17 ottobre la “In VINO VeritARS” proseguirà il 14 novembre con la degustazione di vino a cura di Tenute Pugliese e l’esposizione d’arte di opere di Tania Tullo. Il terzo appuntamento in cartellone, in programma il 14 dicembre, vedrà invece protagoniste le fotografie di Angela Regina perfetta scenografia per il racconto della storia della cantina Valentina Passalacqua che farà assaporare uno dei suoi vini. A chiudere in bellezza la rassegna sarà, il 23 gennaio, la mostra personale di Giuseppe Ghiro in occasione della quale tornerà ospite Placido Volpone con una nuova degustazione.Ogni appuntamento prevede l'acquisto di un ticket unicamente tramite Eventbrtite. Quello del 17 ottobre è disponibile al seguente link:Il ticket include: ingresso all'esposizione delle opere di Mr NoBody, incontro e talk con l'artista, degustazione di un calice di vino guidata dal racconto della cantina e del vino a cura di Carmela Loragno (sommelier). Per maggiori info contattare il numero 377 3872180 (anche whatsapp) o la mail info@asteriaspace.it