Giornate FAI d'Autunno, la nota del Presidente FAI Puglia Saverio Russo

"Oltre 25 mila pugliesi hanno partecipato alle Giornate FAI di autunno nello scorso fine settimana, visitando in 27 città della regione i 40 beni (castelli, palazzi storici, chiese, monasteri, campi di prigionia, luoghi del lavoro ecc.) per una delle più importanti iniziative mirate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio regionale" ha dichiarato, in una nota, il Presidente FAI Puglia, Saverio Russo.





"Siamo stati una delle regioni italiane che, come spesso è successo negli ultimi anni, più si è mobilitata per suggerire un'idea più vasta di patrimonio culturale e ambientale, per proporre una forma di turismo destagionalizzato, meno schiacciata sulle spiagge e sulle località vittime di quel sovraffollamento turistico non consente di approfondire la conoscenza, di cogliere i dettagli. Il FAI Puglia ringrazia le Istituzioni governative, i Comuni, gli Enti ecclesiastici, la Banca d'Italia, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, le scuole con gli apprendisti ciceroni e i suoi volontari per questa ulteriore prova di generosità" ha dichiarato ancora Saverio Russo.