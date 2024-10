Lecce, dal 24 al 26 ottobre la tredicesima edizione di 'Architects Meet'

LECCE - Dal 24 al 26 ottobre 2024 l’AIAC, Associazione Italiana di Architettura e Critica, il Comune di Lecce, il Polo Biblio-Museale di Lecce, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Lecce, presentano la tredicesima edizione dell’Evento Architects Meet che avrà come nuova sede il capoluogo del Salento. - Dal 24 al 26 ottobre 2024 l’AIAC, Associazione Italiana di Architettura e Critica, il Comune di Lecce, il Polo Biblio-Museale di Lecce, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Lecce, presentano la tredicesima edizione dell’Evento Architects Meet che avrà come nuova sede il capoluogo del Salento.





Il tema di quest’anno è HyperRegionalism, materialità e immaterialità dell'Architettura che indaga un fenomeno recente: a un’architettura senza anima, uguale in tutti i luoghi, oggi si cerca di contrapporre spazi che siano radicati e riconoscibili. Opere in cui la materia giochi un ruolo di primo piano, recuperando alla costruzione frammenti il più possibile ampi e significativi delle preesistenze. La nuova architettura è così valorizzata dalla complessità delle sue stratificazioni e dal recupero dei materiali del passato. Nello stesso tempo si cerca di evitare la retorica e il vernacolare e si ha la consapevolezza che le nuove costruzioni devono rispettare standard elevati di comfort e di efficienza energetica cioè essere attraversati dai flussi immateriali della contemporaneità.





Obiettivo delle tre giornate è esaminare, attraverso le opere di architettura recentemente progettate e realizzate in Italia, come in questi ultimi anni si stia profilando un modo di costruire in cui l’obiettivo è ottenere un nuovo equilibrio tra tecnologie diverse che vanno dalle più arcaiche alle più innovative, un HyperRegionalism in cui si alternano, si contrappongono e si completano vecchie materialità e nuove immaterialità.





Architects Meet in Lecce si svolgerà all’interno di diversi luoghi della cultura di Lecce come il Teatro Paisiello, la Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri e la Chiesa Santa Maria di Ogni Bene. A partecipare saranno centinaia di architetti, architette, studiosi e critici di architettura che arrivano a Lecce da tutta Italia e dall’estero per mostrare - in una maratona di interventi ogni giorno - il loro contributo al mondo costruito, condividendo visioni per il futuro della progettazione.





Il 25 ottobre verrà conferito il Premio Internazionale Architects meet in Lecce al progettista portoghese di fama internazionale Manuel Aires Mateus.





Il 26 ottobre verranno conferiti i Premi Nazionali Architects meet in Lecce, a progettisti e progettiste che si sono distinti, all’interno dell’evento, per la propria architettura.





Oltre alle conferenze, durante l’evento saranno inaugurate due mostre:

- HyperRegionalism, presso la Chiesa Santa Maria di Ogni Bene, racconta, con l’esposizione di decine di book d’autore diversi, oltre 100 progetti e realizzazioni innovativi ad opera di Studi di architettura italiani, con l’allestimento curato da Riat Archidecor

- Supermostra 24, presso la Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri, a cura di Ilaria Olivieri e Lpp, è un osservatorio e una mostra itinerante che, attraverso l’opera di 33 progettisti e progettiste, ha lo scopo di verificare quanto di interessante avviene, nel campo dell’architettura, nelle diverse aree regionali della penisola. In questa occasione verrà inaugurato per la prima volta il Sistema espositivo "Stelo" del Polo Biblio-Museale di Lecce e Regione Puglia, progetto degli Architetti Federica Russo e Nicolò Lewanski di Valari Architecture, realizzato da Scaffsystem, vincitore dell'Avviso pubblico "Architetture sostenibili per i luoghi della cultura italiana" contributo Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea.





Di seguito la bozza di programma (suscettibile di ulteriori variazioni e aggiornamenti)





Giovedì 24 ottobre | dalle 12:00 alle 20:00





Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri, Lecce

- ore 14.30: Saluti Istituzionali

- ore 15.00/18.00: apertura Architects Meet in Lecce: architetti, designer, urbanisti ed esperti si alterneranno sul palco per confrontarsi sui temi dell’HyperRegionalism

Chiesa Santa Maria di Ogni Bene, Lecce

- ore 18.00: inaugurazione mostra HyperRegionalism





Venerdì 25 ottobre | dalle 10:00 alle 20:00





Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri, Lecce

- ore 10.00/13:00: Intelligenza artificiale in architettura: implicazioni etiche ed estetiche

- ore 14.30: Saluti Istituzionali

- ore 15.00/18.00: Architetti, designer, urbanisti ed esperti si alternano sul palco per confrontarsi sui temi dell’HyperRegionalism

- ore 18.00: inaugurazione Supermostra 24

Teatro Paisiello, Lecce

- ore 19.00: lectio magistralis del premio internazionale Architects Meet in Lecce 2024 a Manuel Aires Mateus





Sabato 26 ottobre | dalle 11:00 alle 20:00





Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri, Lecce

- ore 11.00/13:00: Presentazione libri/temi di attualità

- ore 14.30: Saluti Istituzionali

- ore 15.00/19.00: Architetti, designer, urbanisti ed esperti si alternano sul palco per confrontarsi sui temi dell’HyperRegionalism

- ore 19.00: premiazioni Premio Nazionale Architects Meet in Lecce 2024





L’ingresso come uditorio al Convegno è libero e gratuito.





Per i 3 giorni di evento, l’Ordine degli Architetti PPC di Lecce riconosce un totale di 15 CFP ordinari e 3 CFP deontologici. Per la registrazione della presenza sarà necessario essere muniti di tessera sanitaria.





Per i crediti formativi professionali: l’iscrizione si potrà effettuare online, nell’area riservata del sito dell’Ordine https://www.architettilecce.it/cont.php?cat=areariservata fino a esaurimento posti. Per gli Architetti PPC iscritti ad altri Ordini provinciali, sarà necessario registrarsi come utente esterno. Per la registrazione sarà necessario essere muniti di tessera sanitaria.