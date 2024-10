Gli ingredienti essenziali per una dispensa ispirata alla cucina asiatica

Gli italiani sono molto affezionati alle tradizioni del territorio ma c’è una cultura gastronomica che si rivela di grande ispirazione per ricette sempre nuove da portare in tavola: quella asiatica.

Realizzare delle ricette orientali a casa propria oggi non è difficile, soprattutto se si organizza la dispensa ad hoc, dotandola di tutto il necessario: in questo articolo vi proponiamo una carrellata degli alimenti must-have.



Salsa di soia: fondamentale in molte ricette asiatiche

Il primo ingrediente tipico della cucina asiatica che non potrà mancare nei vostri scaffali è la salsa di soia: “una salsa fermentata molto sapida, originaria della Cina e molto diffusa in molte tradizioni culinarie del Sud Est asiatico, ma ormai diffusa in moltissimi Paesi, compresa l’Italia.” (fonte: Humanitas)

Si presta a essere utilizzata come condimento, sia nei piatti cotti che in quelli a crudo, nonché in una forma simile a un dado vegetale in zuppe e minestre. Risulta disponibile secondo tantissime tipologie: miso, tamari, shoyu e diverse altre ancora.

Riso jasmine o basmati: base per tanti piatti

Il riso jasmine o basmati è un alimento principe delle gastronomie orientali e si distingue per il sapore fresco, gentile, delicato e il chicco allungato, particolarmente gradevole al palato.

Questi tratti lo rendono delizioso all’interno di molteplici preparazioni: dal riso fritto a quello alla cantonese passando per il pollo al curry, ecc. ecc.

Zenzero fresco: aggiunge un tocco speziato e fresco alle ricette

Lo zenzero fresco è delizioso da gustare e ottimo per la salute. Si tratta di una pianta erbacea perenne di cui si usano le radici; queste ultime oltre che fresche possono essere essiccate.

La maggior parte dello zenzero presente nel mondo viene prodotto in India ed è utilizzato per primi e secondi piatti, come ingrediente del curry nonché in diverse tisane, torte, biscotti e molto altro ancora. Si distingue per la capacità di portare un tocco vivace e speziato in cucina.

Latte di cocco: perfetto per curry e salse

Il latte di cocco rappresenta una bevanda di origine vegetale ottenuta partendo dalla polpa della noce di cocco, che viene spremuta risultando ricca di proprietà nutritive.

La sua assunzione si rivela particolarmente benefica e oltre a essere disponibile “in purezza” può essere adoperata all’interno di molteplici salse, comprese quelle per curry, nonché come ingrediente per minestre, primi e secondi piatti.

Noodles di riso: versatili e facili da cucinare

La pasta ha origini orientali ed è stata successivamente importata in Occidente grazie ai traffici conseguiti con l’Oriente. Tra i formati tipici della cultura asiatica troviamo i noodles, degli spaghetti finissimi con una forma molto vicina a quella dei vermicelli.

Possono essere preparati in tantissimi modi gustosi e hanno una cottura piuttosto veloce. Sono perciò un alimento davvero prelibato in diverse ricette vegetariane, a base di carne oppure di pesce.