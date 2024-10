Salice in festa per il patrono San Francesco

SALICE SALENTINO - Entra nel clou la festa per San Francesco d’Assisi patrono di Salice Salentino. Una festa molto sentita dai salicesi, preceduta dalla novena ricca di appuntamenti religiosi e di comunità con la Novena partita il 26 settembre con la traslazione della statua del Santo presso la chiesa Madonna della Visitazione.“Radici, comunità e fede si uniscono in un tutt'uno per un momento di condivisione straordinario”, commenta il sindaco Mimino Leuzzi.Domani sera la processione del simulacro del Santo, accompagnata dalla filarmonica salicese. Direzione artistica a cura del professor Enzo Papa.Luminarie ditta Micolani.Nel pomeriggio del 4 ottobre invece, benedizione degli animali in piazza Trisolini officiata da don Massimo Alemanno, insieme all’associazione “San Francesco Amici degli Animali” e un mercatino benefico per gli amici a quattro zampe.Musica con I Simpaticoni.Spettacolo pirotecnico della ditta D’Oronzo di Guagnano.