Grave incidente all’alba sulla SP240 tra Rutigliano e Conversano: tre feriti, due in codice rosso

RUTIGLIANO - Questa mattina, all'alba, un grave incidente ha coinvolto due furgoni sulla SP240, la strada che collega Rutigliano e Conversano. Nello schianto, il bilancio è di tre persone ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale in codice rosso a causa della gravità dell’impatto.L’incidente, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Le squadre di emergenza hanno stabilizzato i feriti sul posto prima di procedere al loro trasferimento nei nosocomi della zona. Sul luogo sono intervenuti anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità e avviare le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.La circolazione sulla SP240 ha subito rallentamenti e disagi per diverse ore, mentre si procedeva alle operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e alla messa in sicurezza della carreggiata.