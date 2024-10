Gruppo Supercentro investe in nuove aperture e logistica per affrontare le sfide future

Presentate le nuove strategie aziendali durante il Bank&Insurance Day: il piano di sviluppo 2024-2027 prevede l'espansione della rete vendita e investimenti nella logistica per sostenere la crescita.





SAN GIORGIO JONICO (TA) – In occasione del Bank&Insurance Day, giunto alla sua quinta edizione e svoltosi questa mattina presso la sala riunioni del Cedi di San Giorgio J. (TA), il Gruppo Supercentro ha presentato i risultati del 2023 e delineato le nuove strategie per affrontare con decisione le sfide del futuro. All'evento hanno partecipato i principali partner finanziari del Gruppo, tra cui banche e compagnie assicurative, oltre al management aziendale e al Dott. Massimo Peschiulli, consulente strategico.





Con oltre 110 punti vendita a marchio Sisa – di cui 38 diretti – e 5 cash&carry a insegna Wiva e Stop&Shop, il Gruppo Supercentro si conferma un player di riferimento nel sud Italia, impiegando oltre 700 dipendenti su una superficie di quasi 60.000 mq, distribuita tra Puglia, Basilicata e Calabria.





A fronte delle sfide economiche del 2024, caratterizzate da fattori esogeni e complessità crescenti, Supercentro ha deciso di rispondere con determinazione, pianificando nuove aperture di supermercati e cash&carry. Questo permetterà di rafforzare ulteriormente la rete di vendita e consolidare la penetrazione nei mercati chiave.





Le aperture previste per il 2024 si inseriscono nella strategia di espansione del Gruppo, che punta a investire sul territorio e aumentare la competitività con una presenza più capillare e ampliare la rete vendita multicanale. Il Piano di Sviluppo 2024-2027 prevede investimenti per 15 milioni di euro, volti a migliorare la copertura territoriale, rispondere meglio alle esigenze dei clienti e consolidare la posizione del Gruppo nel mercato della distribuzione organizzata.





Un altro pilastro della strategia aziendale è il potenziamento della logistica, considerato essenziale per ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento e migliorare l’efficienza operativa. Supercentro ha, infatti, previsto un investimento di circa 4 milioni di euro in un nuovo sistema logistico, che consentirà una gestione più efficiente delle scorte e della distribuzione, riducendo al contempo i costi operativi. Questo investimento non solo migliorerà la logistica, ma rappresenterà una leva strategica per supportare le nuove aperture e garantire una gestione ottimale dell'intera rete.





Attualmente, si sta valutando anche la probabilità di spostare il polo logistico in una nuova area geografica, più baricentrica e strategica, per migliorare la copertura territoriale e supportare la crescita aziendale.





Il Direttore Generale del Gruppo, Antonio Bonucci, ha dichiarato: "Con un piano di investimenti ambizioso e una strategia ben definita, che include l'espansione della nostra rete vendita e il potenziamento della logistica, Supercentro si prepara a proseguire il proprio percorso di crescita. Siamo determinati a rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato della grande distribuzione e a valorizzare il nostro ruolo nei territori in cui operiamo".





Il Presidente del Gruppo Supercentro, P.M. Macripò ha sottolineato l'impegno aziendale nel guardare al futuro: "Continuiamo a puntare sull'innovazione e su un rinnovamento costante, anche attraverso il cambio generazionale in atto. Nel corso del 2024, abbiamo rinnovato il C.d.A., completando un processo avviato negli scorsi anni. Siamo pronti a cogliere le sfide future con fiducia e determinazione, con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione sul mercato e raggiungere nuovi traguardi".