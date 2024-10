Conclusa l’Assemblea Regionale ANCI Puglia a Lecce

Ribadito il ruolo centrale dei Comuni nelle Politiche di Coesione e nel PNRR, sottolineati i risultati raggiunti dall’Anci nel proficuo dialogo istituzionale con il Governo; importante la partecipazione attiva dei Sindaci e dei territori per rafforzare la coesione istituzionale dell’ANCI, per dare vigore alle azioni collettive. L’Assemblea Precongressuale ha eletto i delegati che rappresenteranno ANCI Puglia al Congresso di Torino, dove sarà eletto il nuovo Presidente nazionale dell’Associazione.





LECCE - Si è conclusa con successo l'Assemblea Regionale di ANCI Puglia, tenutasi, nella splendida cornice del Teatro Paisiello di Lecce. L'incontro, intitolato "Comuni e territori: sfide e opportunità", ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra sindaci, amministratori e funzionari comunali pugliesi, in vista della 41ª Assemblea Nazionale ANCI, che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre 2024, e durante la quale saranno eletti il nuovo Presidente e il Consiglio Nazionale dell'Associazione.





L'evento è stata un’opportunità per confrontarsi su questioni centrali per i Comuni e di definire le priorità da sottoporre all’Assemblea nazionale. La partecipazione attiva dei Sindaci è essenziale per rafforzare la coesione istituzionale e dare vigore alle azioni collettive dell’ANCI, in un momento storico in cui l’unità tra enti locali è cruciale per affrontare le sfide del futuro.





La giornata ha visto una folta partecipazione di amministratori e funzionari comunali, interessati in particolar modo al focus della sessione mattutina. I numerosi presenti hanno preso parte attivamente ai lavori, dimostrando grande attenzione ai temi delle Politiche di Coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché alle opportunità derivanti dagli investimenti in corso.





Il tavolo tematico, coordinato da Nicola Potenza (Presidente Commissione Politiche Comunitarie e PNRR ANCI Puglia), con gli interventi di Giuseppe Mongelli (Ragioneria Territoriale Stato Ba/Bat), Massimo Allulli (ANCI Nazionale), ha concentrato la discussione sullo stato di avanzamento degli investimenti legati al PNRR e sul ruolo strategico che i Comuni rivestono nella loro realizzazione. sono stati esaminati gli strumenti a disposizione e le criticità da superare, tracciando una visione condivisa per affrontare al meglio le sfide future. È stato inoltre approfondito il sistema di controllo e rendicontazione attraverso REGIS, con una riflessione collettiva sulle sfide poste dalla revisione del Piano e sulle proposte avanzate dall'ANCI per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi. Fondamentale mantenere un costante coordinamento tra i vari livelli di governo per garantire il rispetto delle milestone imposte dall'Unione Europea.





Un focus particolare, con l’intervento di Raffaele Parlangeli (Dipartimento Politiche Coesione Governo) è stato dedicato alle opportunità per i Comuni in relazione alle politiche di coesione, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo territoriale equo e sostenibile.





Sul fronte PNRR, sono da sottolineare le proposte dell’ANCI e approvate: L’aumento al 30% dell’anticipazione per tutti gli interventi PNRR (previsto dal dl 2 marzo 2024 n. 19), che risolve i problemi di cassa e liquidità dei Comuni soggetti attuatori, in particolare quelli di minore dimensione.





Gli emendamenti proposti e approvati in Senato al Decreto Omnibus (dl 113/2024), che dovrebbe essere convertito in Legge il prossimo 8 ottobre: proroga del termine per l’inserimento dei CUP nella piattaforma REGIS e per l’avvio dei lavori per le piccole opere (fortemente volute da ANCI Puglia); molto importante, l’approvazione della norma che consente l’erogazione del 90% del contributo per investimenti PNRR, sulla base degli stati di avanzamento, frutto della proficua interlocuzione tra ANCI e MEF.





Nel pomeriggio si è tenuta l'Assemblea Precongressuale Regionale, durante la quale sono stati eletti 20 delegati che, insieme agli 8 delegati di diritto (Sindaci e Amministratori degli 8 Comuni capoluogo di provincia), parteciperanno al Congresso Nazionale ANCI di Torino. Questi delegati rappresenteranno la Puglia in un momento decisivo per l’Associazione, contribuendo attivamente alla scelta del nuovo Presidente e del Consiglio Nazionale.





L’evento si è svolto in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, nella migliore tradizione ANCI, e ha visto la partecipazione di diversi esponenti istituzionali che hanno offerto osservazioni e spunti di riflessione.





"Siamo qui per fare il punto della situazione su Pnrr e Coesione in una condizione che, rispetto al passato, ci vede, in qualità di enti territoriali attuatori, giocare un ruolo di veri protagonisti di una sfida indubbiamente difficile: la realizzazione del Pnrr entro il 2026 e la capacità di utilizzare fondi europei della programmazione 2021-2027 in modo efficace e rispondente alle esigenze reali delle comunità locali. L'impianto innovativo del Pnrr, basato sulle prestazioni che ha assegnato a "Milestone e Target" un ruolo centrale nella gestione del dispositivo, ha spostato l'attenzione sui tempi di attuazione ed ha generato una vera e propria corsa senza precedenti verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un grande ostacolo, probabilmente il primo se non il più difficile, rimane il rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali. Nonostante gli sforzi profusi dal Governo per implementare le competenze delle Pubbliche amministrazioni e rafforzare gli organici a tutti i livelli, gli Enti locali soffrono ancora di problemi di sottorganico e di mancanza di competenze specifiche. I dispositivi messi in campo non hanno prodotto i risultati attesi, sicché il risultato ad oggi è quello di aver sottoposto di fatto i nostri dipendenti sotto stress per la grave carenza di personale e per il continuo proliferare di norme e regole. Un altro punto su cui, a mio avviso, dobbiamo insistere, è la sinergia fra livelli di governo. La condivisione di intenti nelle sedi istituzionali, dove si definiscono le strategie e si coordinano le iniziative, è fondamentale per garantire che le politiche di coesione siano efficaci e rispondono alle esigenze specifiche di ogni territorio. Ma si deve lavorare ancora sulla semplificazione burocratica e sul coinvolgimento dei cittadini. Il nostro ruolo di amministratori in questo momento storico straordinario è cruciale. La responsabilità di portare i nostri Enti ad agire come veri motori di sviluppo locale, in sinergia con le amministrazioni centrali, sarà determinante per il successo di questa partita con l'Europa. E' un compito molto impegnativo ma anche un'opportunità straordinaria per realizzare pienamente la transizione ecologica e digitale e costruire un'Italia più equa, più solidale, più inclusiva, più resiliente" ha dichiarato Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce.





"Il Salento ha accolto con soddisfazione ed entusiasmo l’Assemblea regionale Anci Puglia. L’incontro tra tutti i sindaci pugliesi, a Lecce, è stata un’occasione preziosa di confronto e soprattutto di unione di intenti in vista della prossima Assemblea nazionale. Sul campo, infatti, ci sono questioni di vitale importanza per il futuro delle nostre comunità e per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Questioni sulle quali è fondamentale fare gioco di squadra. Fin dall’inizio del mio mandato ho sempre definito la Provincia di Lecce, ente che ho l’onore di guidare, “Casa dei Comuni”. Questo è stata, anno dopo anno, e questo continuerà ad essere, grazie al laborioso percorso intrapreso e seguito per arrivare fin qui. La Provincia di Lecce è al fianco di tutte le municipalità del territorio con interventi di coordinamento, di assistenza tecnica e di sostegno, che l’hanno resa sempre più protagonista anche oltre i confini, ormai troppo ristretti, della riforma. Siamo pronti, quindi, a lavorare insieme ai Comuni per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità di crescita" ha dichiarato Stefano Minerva, Presidente Provincia di Lecce.





"L'incontro di oggi ha rappresentato un momento importante per consolidare il dialogo tra enti locali e istituzioni, mettendo al centro della discussione le esigenze dei territori e le opportunità offerte dal PNRR e dalle politiche di coesione. Crediamo che, grazie a questo lavoro congiunto, potremo affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza e concretezza. I Comuni sono il cuore delle istituzioni, il volto autentico dei territori e la forza viva del Paese, fondamentali attuatori di tutti gli strumenti per lo sviluppo equo e sostenibile. Continueremo a lavorare per garantire ai nostri associati il sostegno necessario. Al Congresso di Torino porteremo il contributo della Puglia, un contributo prezioso per il futuro della nostra associazione e del Paese" ha dichiarato Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia.





"La giornata di oggi è un momento importante di confronto e stimolo in una terra, la Puglia, da dove arrivano da sempre spunti interessanti che vengono riproposti nel confronto a livello nazionale. La grande partecipazione all’assemblea congressuale di Anci Puglia ci dice quanto sia importante fare squadra per avere una interazione forte e autorevole con il governo Meloni, con la conferenza delle Regioni e le province italiane”. Ad oggi, valutiamo in maniera positiva il confronto con il governo in sede di legge di bilancio che sta producendo una sinergia positiva tra Anci e Mef, a partire dall’istituzione del fondo per i minori e ai diversi emendamenti Anci, dai segretari comunali al Pnrr, recepiti nel decreto Omnibus; così come siamo al lavoro per la tassa di soggiorno affinché non incida in termini di minori entrate. Inoltre anche ripartito il confronto con il ministero dell’Interno sulla proposta di legge per la revisione del Tuel. Tutti di cui parleremo a Torino nel corso della prossima assemblea annuale dal 20 al 22 novembre prossimi di cui ci onorerà la presenza del Capo dello Stato e di molti esponenti del governo italiano" ha dichiarato Roberto Pella, Presidente f.f. ANCI Nazionale (intervento in collegamento).





Anci Puglia ringrazia tutti i partecipanti: Sindaci, amministratori e funzionari provenienti da tutta la regione, a testimonianza dell'unità dell'Associazione, per il contributo offerto durante l'assemblea. Un particolare ringraziamento va al Sindaco Adriana Poli Bortone e al Comune di Lecce per la preziosa disponibilità e collaborazione organizzativa, determinante per la riuscita dell'evento. Un augurio di buon lavoro ai delegati eletti, che il prossimo 20 novembre rappresenteranno la nostra regione al Congresso Nazionale di Torino.