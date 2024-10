I cittadini di Taranto come un'opera d'arte

TARANTO - Otto cittadini diventano protagonisti di un’opera d’arte digitale. Accade a Taranto, con il progetto "Oltre la mappa" che coniuga memoria sensoriale, riscoperta dei luoghi e senso di comunità: linea di fondo il tema del One Health, tra le sfide di questi tempi a livello internazionale.





Ecco allora che, il prossimo 24 ottobre, la città dei due mari si prepara all’evento finale di questo progetto di arte partecipativa a cura dell’artista Mimmo Martorelli con l’installazione delle opere d’arte digitali. Taglio del nastro alle ore 18 al BAC, Il Parco Arti e della Musica. Ingresso libero.





Tra le decine di candidature, sono stati selezionati otto cittadini, trasformati in "City Competent" (cittadini competenti) che si sono confrontati sul rapporto tra salute e territorio. In parallelo, attraverso dei video selfie, in tanti hanno raccontato la "loro" strada e dunque quei luoghi della città a cui sono più legati.





L’iniziativa è promossa da lpacs – Institutional & Public Coaching Services - in collaborazione con il Comune di Taranto e la Asl Taranto, e rientra nel progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.





E ora spazio all’operazione finale dell’artista Martorelli: l’interazione tra le opere digitali con i volti dei cittadini e le mappe delle strade, la consegna delle opere-manifesto ai partecipanti. Infine il reading performativo: «Accompagnerà la lettura di queste storie e chiuderà l’azione di arte partecipativa dando una valenza poetica» commenta il critico d’arte e curatore Massimo Sgroi, scrittore e direttore del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea di Caserta.





«I risultati che verranno presentati, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento della comunità – spiega il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci- sottolineano l’impellente necessità di avvicinare i cittadini alle istituzioni, mettendo il punto sul percorso di arte partecipativa del City Competent come strumento adatto a creare il giusto equilibrio tra le diverse dimensioni del One Health».





All’inaugurazione sarà presente, tra gli altri, l’assessore alla cultura del comune di Taranto, Angelica Lussoso. «Investire sulla partecipazione culturale ed artistica – commenta - non solo aiuta l’ambito della salute, ma stimola a creare un senso di comunità e cittadinanza, sensibilizzando al tempo stesso su tematiche di fondamentale importanza».





Il progetto coniuga dimensione artistica, sociale e formativa. «La nostra ricerca scientifica, dopo gli interventi di arte partecipativa, misura i comportamenti virtuosi allenati, il potenziamento di soft skill ed il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico» fa sapere Francesca Cioffi, presidente di Ipacs.





«Calliope è un progetto scientifico – dichiara il responsabile scientifico, Rodolfo Sardone - che, attraverso un’iniziativa di arte partecipativa, si propone di caratterizzare l’urbanicità di Taranto con riferimento al suo ruolo nella transizione ambientale europea. Le voci di questa transizione si diffondono per le strade, incarnate nei volti. Queste opere testimoniano la loro partecipazione, che Calliope racconta come monito per nuovi percorsi di innovazione per le generazioni future».





Il programma del 24 ottobre





Dalle 16 alle 17, presso l’ex Convento Sant’Antonio, talk "Il City Competent vede Oltre la Mappa", nell’ambito della MAS Week, con la presidente Ipacs Francesca Cioffi e l’assessore alla cultura del comune di Taranto, Angelica Lussoso.

Alle 18, presso il BAC- Parco Arti e della Musica, vernissage con inaugurazione delle 8 opere digitali permanenti, dal titolo "Oltre la Mappa".

Alle 19 reading performativo multimediale ideato e diretto da Martorelli e ispirato dai racconti scritti dai cittadini. Ad accompagnare l’artista, il musicista Kevin Parisi, gli attori Delia De Marco e Giuseppe Marzio, gli effetti audio di Alex Palmieri e gli 8 cittadini selezionati: Carmine Carlucci, Mariella D’Amore, Giovanni Guarino, Carmen Galluzzo Motolese, Giuseppa Lavecchia, Giovanna Lepre, Aldo Perrone, Giovanna Tagliaferro. Si ringrazia per la collaborazione il fotografo Giorgio Ciardo.

Alle 20 consegna dei manifesti ai partecipanti, mentre fino alle 21 si potrà interagire con le opere digitali attraverso un QR code e visualizzare i video selfie.