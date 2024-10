Il 'Bari così' di Bizzarro celebra due volte Maurogiovanni: tra i personaggi e tra coloro che hanno scritto 'Per Rino'

- Quando l’affezionato Rino Bizzarro mi consegnò i 23 ‘medaglioni’ destinati a illustrare il percorso di vita di personaggi baresi in cui si era imbattuto nella sua esistenza di studente amante del teatro prima e, in seguito, di attore al servizio di compagnie primarie con cui ha calcato i più importanti palcoscenici italiani e, per un breve periodo, anche esteri, per un attimo ho pensato… ‘non avrà sprecato più di 400 parole per ogni personaggio’.

Dopo la verifica, che confermò il sospetto-pregio, avevo già deciso che avrei chiesto a Francesco Bellino, Vincenzo Di Mattia, Daniele Giancane, Vito Maurogiovanni, Michele Mirabella ed Egidio Pani una testimonianza su Rino e, onde evitare ‘fastidiose’ ripetizioni, avrei assegnato a ognuno un canovaccio. In corso d’opera si è inserito anche Francesco De Martino, a cui non ho mai detto ‘no’ fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti: lui è figlio di ‘gutta cavat lapidem’, ma lo fa con tale insistenza che, se non fosse che ‘necessitas mater artium’, potresti perdere la calma filologica; poi ti ricordi che è nato a Maglie, città il cui stemma racconta “dalla leggenda alla verità storica”, e concludi che resta un grande AMICO.

L’incontro con il regista, autore, attore di teatro (ci tiene a specificare ‘di teatro’, la qual precisazione mi fa venire in mente la frase “Il teatro d’avanguardia è quello di domani… ma lo fanno vedere oggi”; scusami direttore, constaterai quanti avranno da ridire su questa semplice ‘amenità’) e fondatore della Compagnia Puglia Teatro, avvenne una domenica di gennaio del 2015: Rino, in quell’occasione, mi fece i nomi a voce di tutti i protagonisti del suo libro, che io riporto in ordine alfabetico così come decisi di inserirli nel testo che vide la luce a maggio 2015: Giorgio Aldini, Enrico Annoscia, Gina Barbone Toller, Gino Boccasile, Mario Cavalli, Michele De Giosa, Rosa Di Napoli, Matteo Fantasia, Beniamino Finocchiaro, Tommaso Fiore, Vittore Fiore, Pietro Lombardi, Gino Lo Russo Toma, Nicola Manzari, Vito Maurogiovanni, Hrand Nazariantz, Ernesto Quagliarello, Nicola Saponaro, Gaetano Savelli, Armando Scaturchio, Pasquale Sorrenti, Raffaele Spizzico e Carlo Vitale.

Ora vi riporto alcuni sintetici passi del libro scritti per giustificare ai lettori di “Bari così” il mio intervento che intitolai ‘Per Rino’:

“Quando Bizzarro mi ha consegnato ‘Bari così’ era proprio una di quelle giornate così così, in cui ritieni, con quella saggezza conquistata con il lavoro quotidiano, che il pareggio sia un risultato appagante… quasi una vittoria. In verità avrei voluto a questo punto inserire un epigramma di mio conio come afferma nel suo brillante intervento Vincenzo Di Mattia, ma il talentuoso drammaturgo affonda il suo fioretto toccandomi ‘épater le bourgeois’ che mi paralizza ben oltre le mie croniche artrosi. La storia si ripete: gli epigrammi di Plinio e Marx sono summa prudentia, quelli di un Gio.Ca qualsiasi colpi di teatro. Caro Di Mattia, purtroppo ci siamo conosciuti poco e tardi e anche Chaplin, partito con il cinema muto, dovette ammettere che si poteva approdare al sonoro senza traumi. Comunque il tuo affettuoso e amichevole, in questi dieci anni siamo diventati Amici, stravagante cercherò di meritarlo tutto. Vincenzo Di Mattia è autore di una geniale e drammatica pièce dal titolo ‘Petruzzelli’ (i personaggi di questo lavoro in due tempi portano i nomi bizzarri di ALFA, IL MESSAGGERO, L’INNOMINATO e OMEGA che, al termine della rappresentazione, deluso spegne la candela… in un modo fuori dal comune che a me pare sinonimo di stravagante) che è stata pubblicata in un testo, cui il tempo renderà il giusto merito, dal titolo ‘SU IL SIPARIO’ (Levante, Bari 2005) curato da Bizzarro e che fu presentato due lustri fa presso l’Università di Bari: in quella circostanza ho conosciuto Di Mattia, l’uomo famoso per aver ‘inventato’ per la RAI l’appuntamento degli italiani con il teatro, il favoloso venerdì dedicato a De Filippo, Goldoni, Pirandello ecc. ecc.

Molti si staranno chiedendo perché questo sipario dedicato a un libro d’annata? Nel 2005, anno d’uscita del libro, Rino aveva qualche problema di salute, come tutti. Gli originali erano nelle mie mani da qualche settimana, mancava solo il testo di Giancane. Un pomeriggio, Anna, la dolcissima donna che da sempre è moglie-mamma-amica-compagna di lavoro di Rino, venne a trovarmi e con lo sguardo fiero e luminoso, che solo le donne innamorate sanno avere, mi disse: Gianni sei tu la medicina di Rino. La cosa mi spiazzò perché da sempre il mio entourage (dedicato a Di Mattia) mi rimproverava di lavorare per farli andare dal medico ed ora una donna mi diceva che ero il medico: chi mi conosce sa che sono indifeso non per scelta, ma per forma costituzionale.

Torniamo al libro ‘Bari così’ che per Rino era da considerarsi ‘chiuso’ con i 23 protagonisti. Così è se vi piace! Qualcosa non mi convinceva, ma in maggior misura ero persuaso che dovevo cercare qualcuno che fosse in grado di illustrare il percorso di Rino in questi anni. Chiedere all’interessato? Idea da scartare! Da quel tipo di orecchio non ci sente e non solo in senso metaforico. Ecco allora la decisione di inviare un messaggio, quello che Di Mattia definisce stravagante, a coloro che mi risultava avessero condiviso con il Nostro sogni e attese: Francesco Bellino, Vincenzo Di Mattia, Daniele Giancane, Vito Maurogiovanni, Michele Mirabella ed Egidio Pani. Il primo a rispondere, entro 48 ore, Mirabella, l’ultimo Bellino.

Molti si chiederanno: Maurogiovanni, presente sia tra i protagonisti che tra coloro che hai chiamato a esternare su Bizzarro, come hai fatto a contattarlo … dato che ha abbandonato la vita terrena sei anni fa? La risposta è stata già elargita nel volume di Vittorio Polito ‘Baresità, curiosità e…’ (Levante, Bari 2009), ma la ripeto: sono in rapporti continui con Vito, grazie a una caravella speciale che due volte al mese fa la spola tra cielo e terra avendo ai comandi due nocchieri di grande perizia, Coline e Mariette, che hanno sempre goduto della piena fiducia dello scrittore di ‘Come eravamo’ (Levante, Bari 2005) e personalmente mi hanno sempre affascinato per semplicità e candore. Tramite loro Vito mi ha segnalato lo scritto dedicato a Rino, che è di una disarmante attualità.

M’avita perdonà pe’ chessa mattezzeJì non so ma’ scritte puasì in dialette,E ci sape quande me n’hanne discdeChidde ca ne sapene chiù de me:M’avonna gastemà pe’ cusse fatte!Ma la puasì chessa volde,(ci so puas’, almene nu picche,chiss’e quatte fascidde de la vita me’)s’ha presentade adacsìe jì non so petute fa nudde.Ava jesse ca stogghe a fa vecchje,o pot’esse pe’ qualche alda raggione,non u’sacce: po’esse state pure chessa terreca m’ha chiamate a jì non so saputestarme citte de chiù.M’avite perdonà: chessa mattezzeremane ddò asselute,jinde a cusse libbre: v’u ggiureche!