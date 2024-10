Sequestrato un terreno di 1.300 mq usato come discarica abusiva a Cutrofiano

LECCE - Nel comune di Cutrofiano, in provincia di Lecce, un terreno di circa 1.300 mq di proprietà di una società operante nel settore edile è stato posto sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza di Maglie. L’intervento, parte di una più ampia attività di polizia ambientale, ha portato alla scoperta di una discarica abusiva, nella quale erano stati accumulati e abbandonati vari rifiuti speciali.All'interno dell'area sono stati individuati numerosi cumuli di materiali abbandonati in modo illecito e in diretto contatto con il terreno, privo di qualunque sistema di impermeabilizzazione. I rifiuti speciali rinvenuti comprendevano materiale di risulta da demolizioni edili, legno e metalli vari, contenitori in plastica, oltre a mobilio dismesso, materassi e tappeti.Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intera area, denunciato alla Procura della Repubblica l’utilizzatore del terreno, e segnalato la società proprietaria ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.