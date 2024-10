Il Lecce sfida il Napoli al 'Maradona': obiettivo riscatto dopo la sconfitta con la Fiorentina

FRANCESCO LOIACONO - Domani pomeriggio alle 15, il Lecce affronterà il Napoli allo Stadio “Diego Armando Maradona” per la nona giornata d’andata di Serie A. Dopo la pesante sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina al “Via del Mare”, la squadra salentina guidata da Luca Gotti cercherà di ottenere un risultato positivo per risalire dalla penultima posizione in classifica. I partenopei, invece, arrivano da una vittoria di misura per 1-0 sull’Empoli al “Castellani” e puntano a conquistare altri tre punti per rimanere tra i contendenti allo scudetto.

Le formazioni e le assenze

Il Lecce dovrà fare a meno di Bonifazi e Guilbert, entrambi infortunati, e di Gallo, squalificato. Mister Gotti ha deciso di schierare Pierret e Ramadani sugli esterni, con Dorgu come regista e la coppia Krstovic-Rebic in attacco.

Per il Napoli, Antonio Conte dovrà rinunciare a Meret e Lobotka, out per problemi muscolari. Al loro posto, agiranno sulle fasce Anguissa e Mc Tominay, con Neres schierato come trequartista dietro le punte Lukaku e Kvaratskhelia.

L’arbitro e i precedenti

La partita sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza. Nell’ultimo incontro in Serie A giocato a Napoli, il 26 maggio 2024, il Lecce era riuscito a strappare un pareggio a reti inviolate, risultato che i salentini sperano di replicare per migliorare la propria posizione in classifica e ritrovare fiducia.

Sarà una sfida importante per entrambe le squadre, con il Lecce in cerca di riscatto e il Napoli determinato a proseguire la sua corsa ai vertici del campionato.