GIOIA DEL COLLE - Nella notte, a Gioia del Colle, un grave incidente è stato evitato per un soffio quando un tir carico di plastica ha preso improvvisamente fuoco mentre era in sosta presso una stazione di servizio, a pochi metri dai distributori di carburante. L’incendio ha creato momenti di grande apprensione, considerando il rischio di esplosioni o danni gravi vista la vicinanza dei serbatoi.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e contenuto le fiamme. Grazie al rapido intervento, l’incendio è stato domato prima che potesse coinvolgere altre aree della stazione di servizio. Non sono state riportate né vittime né feriti, e le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.