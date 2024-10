Il Milan supera il Bruges 3-1 e conquista la prima vittoria in Champions League

Ac Milan fb

- Il Milan centra la sua prima vittoria nel girone unico di Champions League, battendo il Bruges per 3-1. La squadra di Stefano Pioli ha mostrato carattere e qualità, assicurandosi tre punti fondamentali per la corsa agli ottavi.I rossoneri sono passati in vantaggio al 34' con un gol spettacolare di Christian Pulisic, che ha sorpreso il portiere del Bruges direttamente da calcio d'angolo. Il Milan ha gestito bene la gara nel primo tempo, ma nella ripresa i belgi, nonostante l'espulsione di Onyedika, sono riusciti a pareggiare con un potente tiro di Sabbe che ha battuto Maignan.La risposta del Milan non si è fatta attendere. Reijnders, tra il 61' e il 71', ha messo a segno una doppietta decisiva per i rossoneri, sfruttando al meglio gli assist di Okafor e Chukwueze, entrambi entrati dalla panchina. I cambi tattici di Fonseca si sono rivelati determinanti, garantendo al Diavolo la vittoria e nuovi slanci per il prosieguo della competizione.Una prova di forza del Milan, che ritrova fiducia e riparte in Champions con un successo importante.