Notte per Alda: Barletta rende omaggio alla poetessa dei Navigli con un evento firmato Corte Sveva, a 15 anni dalla sua scomparsa

BARLETTA - Il 31 ottobre Barletta ospiterà una serata speciale per ricordare Alda Merini, la poetessa dei Navigli, a quindici anni dalla sua scomparsa. L’evento, intitolato "Notte per Alda", si terrà nella suggestiva Chiesa di Sant'Antonio e sarà firmato dall’associazione Corte Sveva, nota per i suoi appuntamenti culturali di alto profilo.

La serata vedrà la partecipazione di due grandi protagoniste della scena: la cantautrice Mariella Nava e l'attrice Carlotta Proietti, che daranno vita a una performance emozionante fatta di parole e musica per celebrare l'eredità della poetessa candidata al Nobel.

Una serata tra musica e parole d’autore

Mariella Nava, celebre cantautrice tarantina, interpreterà le sue canzoni in un omaggio musicale toccante. Nava è famosa per i suoi successi sanremesi e per le canzoni scritte per grandi artisti come Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Renato Zero e Andrea Bocelli. Accanto a lei, Carlotta Proietti, attrice poliedrica e figlia del grande Gigi Proietti, leggerà alcune delle opere più celebri della Merini, rendendo omaggio alla sua vita e alla sua arte con delicatezza e profondità.

Alda Merini: la poetessa dei reietti e degli irregolari

Alda Merini è stata una delle figure più emblematiche della poesia italiana del Novecento. Con la sua opera "Terra Santa", premiata con il prestigioso Premio Librex Montale, Merini ha conquistato il pubblico internazionale. Le sue poesie, intrise di dolore, solitudine e angoscia, raccontano la vita difficile vissuta tra il ricovero in una clinica psichiatrica e le sue travagliate vicende sentimentali.

Un evento per la ricerca oncologica pugliese

Oltre all’omaggio artistico, "Notte per Alda" avrà anche uno scopo benefico: sostenere la ricerca oncologica pugliese, un impegno che rende l'evento ancora più significativo.

I biglietti per lo spettacolo, al costo di 15€, sono disponibili presso i punti vendita Mondadori di Andria, Barletta, Corato e Trani. L’apertura delle porte è prevista per le 20:15, mentre lo spettacolo inizierà alle 21:00.