'Start Cup Puglia 2024', il 16 ottobre a Bari la finale e la cerimonia di premiazione

Nello Spazio Murat a Bari la finale del Premio regionale per l’innovazione durante la quale saranno proclamate le migliori startup innovative: chi vincerà la diciassettesima edizione? e?





BARI – Chi sarà il vincitore della Start Cup Puglia 2024? Chi raccoglierà il testimone di Foreverland, la startup pugliese che ha inventato l’alternativa sostenibile al cioccolato, prima classificata dello scorso anno, che ha appena concluso un round di investimento da 3.4 milioni di euro?





Per scoprirlo occorre attendere la Finale di questa 17esima edizione in programma il 16 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso lo Spazio Murat in piazza del Ferrarese a Bari. La competizione tra nuove iniziative imprenditoriali innovative, trasmessa anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.startcup.puglia.it è organizzata da ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI – Premio nazionale per l’Innovazione.





La giornata si aprirà con i saluti introduttivi di Cosimo Elefante, commissario straordinario di ARTI. Successivamente, Stefano Marastoni, responsabile della Start Cup Puglia, e Lucia Forte, CEO di Oropan spa e presidente della Giuria 2024, presenteranno la competizione, la giuria e i coach Sirio Vurro e Ivano De Turi che hanno supportato i team in gara con sessioni di accompagnamento finalizzate alla miglior definizione del business plan e bootcamp dedicati ai finalisti.





I dieci Team in Finale si sfideranno in una pitch session competitiva, presentando le loro idee innovative di business davanti alla Giuria, con l’obiettivo di aggiudicarsi i premi in palio. I progetti sono così suddivisi nelle categorie in gara:

- Cleantech & Energy: BEADROOTS, B-ME: Biobased Materials for Energy, Olivander, VERDILIA

- ICT: Cranial Device

- Industrial: Dymension Space, Neo Geo, QSENSATO

- Life Science-MedTech: DREOS TECHLAB, Petmora





Al termine della sessione dedicata alla presentazione dei progetti, è previsto un talk dal titolo "Open Innovation: trasformare il futuro con l'innovazione condivisa", durante il quale esperti e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale discuteranno l'importanza dell'innovazione collaborativa. Interverranno Adriana Agrimi, direttore della Direzione Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Patrizio Altieri, Business Developer & Startup Program Manager del BINP (Boosting Innovation in Poliba), Vittorio Boscia, coordinatore del C.Lab2.0 Contamination Lab dell’Università del Salento, Giustina Secundo, delegata del Rettore all'Innovazione e Terza Missione della LUM - Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro", Silvia Visciano, dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali della Regione Puglia.





L’evento proseguirà con un momento dedicato alle nuove sfide che, dopo la Start Cup Puglia, attendono i vincitori: il PNI – Premio nazionale per l’innovazione illustrato dalla presidente Paola Paniccia e Innovation Village Award illustrato da Annamaria Capodanno e Andrea Canonico di Knowledge for Business.





Prima della premiazione, Angelo di Noi CEO di Preinvel, 4° classificato alla Start Cup Puglia 2024 e vincitore del PNI nella categoria Cleantech& Energy, racconterà la sua esperienza ai prossimi vincitori.





La cerimonia proseguirà con la consegna dei premi speciali del Comitato Promotore, rappresentato da Diego Antonacci di Impact Hub. Al termine della valutazione da parte della giuria, capitanata da Lucia Forte e composta da Maurizio Maraglino Misciagna di Puglia Startup, Massimo Michetti di Impact Hub, Giorgio Caracciolo di IBAN, Danilo Mazzara di The Qube, seguirà la proclamazione e premiazione dei vincitori.





I primi quattro classificati si aggiudicheranno premi in servizi e denaro, con importi dai 3.000 ai 10.000 euro, e accederanno di diritto al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), in programma a Roma il 5 e 6 dicembre. Inoltre, il progetto vincitore assoluto riceverà la menzione speciale "Premio regionale per l’innovazione". Saranno assegnati inoltre il Premio speciale "Green & Blue climate change" e le menzioni speciali per il miglior progetto in ambito Innovazione sociale, Imprenditorialità femminile (in collaborazione con Invitalia e Osif - Osservatorio Scientifico Imprese Femminili) e Silver economy.





Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, e alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio.