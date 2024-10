Incendio nella notte presso la Dalena Ecologia di Barletta: Vigili del fuoco domano le fiamme

BARLETTA - Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte presso la Dalena Ecologia, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti, situata nella zona industriale di Barletta. Le fiamme si sono rapidamente propagate all'esterno dello stabilimento, dove erano accatastate alcune balle di materiale di scarto, alimentando il rogo e rendendo difficile l'intervento di contenimento.I Vigili del Fuoco del comando provinciale, intervenuti prontamente sul posto con un'autopompa e tre autobotti, hanno lavorato instancabilmente per circa cinque ore prima di riuscire a spegnere completamente l'incendio. Grazie alla loro esperienza e coordinazione, sono riusciti a evitare che il fuoco si estendesse ulteriormente all'interno dell'azienda e in altre aree circostanti.Le cause dell'incendio restano ancora ignote e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul caso sta indagando anche la polizia, che nelle prossime ore analizzerà i rilievi raccolti per stabilire se vi siano responsabilità o possibili origini dolose dietro l'accaduto.Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti.