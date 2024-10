Scontro violento a Torchiarolo: cinque feriti, uno grave

BRINDISI – Un violento scontro stradale è avvenuto questa mattina all'alba sulla strada statale 613, in direzione Lecce. Una Fiat Punto e un minibus Renault si sono scontrati frontalmente, provocando il ferimento di cinque persone.Le quattro persone a bordo della Fiat Punto sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni, sebbene preoccupanti, non sembrerebbero destare particolare allarme. Più gravi le condizioni del conducente del minibus, che non trasportava passeggeri al momento dell'incidente. L'uomo è stato infatti trasportato in codice rosso presso lo stesso ospedale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e stabilire le dinamiche dell'accaduto.Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti.